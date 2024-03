Questi segni zodiacali tradiranno il partner entro fine anno, allarme degli astrologi

Bollino rosso per tre segni zodiacali: secondo gli esperti tradiranno il loro partner entro la fine di quest’anno.

Le stelle parlano chiaro: tre segni zodiacali tradiranno il loro partner entro la fine dell’anno. Quindi se stai con uno di loro stai molto attenta/o o potresti avere brutte sorprese.

La fedeltà per alcuni è un obbligo morale, ad altri viene naturale mentre per altri ancora è solo un cappio al collo di cui liberarsi appena possono. La nostra personale predisposizione ad essere fedeli o fedifraghi dipende in larga misura dal nostro segno zodiacale. Alcuni segni zodiacali sono super fedeli e non tradirebbero mai e poi mai il loro compagno o la loro compagna. Altri, invece, si prendono spesso e volentieri qualche distrazione. Ma c’è un punto su cui tutti gli esperti sono d’accordo: entro la fine di quest’anno tre segni zodiacali tradiranno il loro partner.

Questi 3 segni zodiacali tradiranno il partner a breve

Sei in coppia ma temi che il tuo lui o la tua lei non siano troppo fedeli? Se stai con uno dei tre segni zodiacali che ti elencheremo di seguito, allora fai attenzione perché secondo gli astrologi questi segni durante l’anno si sentiranno più inclini che mai a guardarsi intorno e concedersi scappatelle.

Partiamo con il precisare che anche gli astrologi, talvolta, sbagliano. Quindi leggi le nostre previsioni ma sappi che il tuo ragazzo o la tua ragazza, pur essendo di un certo segno zodiacale ritenuto propenso al tradimento, in realtà potrebbe esserti fedelissimo. Vediamo, comunque, quali sono i 3 segni che, in teoria, dovrebbero tradire il partner entro la fine dell’anno.

Attenzione se stai con un Gemelli. Questo segno è libertino per natura e non vuole sentirsi ingabbiato. I Gemelli amano viaggiare, conoscere persone nuove e fare esperienze emozionanti. Se il tuo partner è del segno dei Gemelli non perderlo d’occhio e magari inizia a viaggiare un po’ di più insieme a lui.

Un altro segno zodiacale che non è incline alla fedeltà è L’Acquario. Si tratta di un segno estremamente anticonformista che detesta tutte le convenzioni sociali e per lui la fedeltà altro non è che una banale convenzione. Se stai con una persona dell’Acquario sei a rischio tradimento. Come evitarlo? Proponigli un viaggio avventuroso in una meta insolita e originale, magari in Africa o in Australia. Se vuoi tenerti stretto un Acquario devi sempre stupirlo.

Anche le dolci e romantiche Bilancia quest’anno potrebbero tradire. La Bilancia, però, tradisce solo se si sente trascurata, incompresa e non è più soddisfatta della relazione. Un uomo della Bilancia ha sempre bisogno di attenzioni altrimenti le cerca altrove. Le donne della Bilancia vogliono essere sempre valorizzate e trattate come principesse. Se vuoi evitare spiacevoli sorprese dedica più tempo del solito al tuo partner.