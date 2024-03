Enzo Miccio a cuore aperto, “Quanno ce vò ce vò”: ecco che cosa ha deciso di fare il famoso Wedding Planner

Enzo Miccio ha ammesso senza mezzi termini come a volte sia inevitabile fare una scelta e pensare a se stessi, gli altri in alcuni momenti vengono dopo.

Il pubblico televisivo conosce certamente bene Enzo Miccio, diventato noto per la trasmissione “Ma come ti vesti?”, in onda su Real Time, dove cercava di dare una svolta al look di tantissime persone, soprattutto sciatte, che badavano davvero poco al loro aspetto. Spesso a segnalare la loro situazione erano amici e familiari, stanchi di vederli trasandati e senza alcuna cura di sé, ben sapendo come l’immagine possa essere il primo bigliettino da visita quando conosciamo qualcuno, sul lavoro e nel privato.

Almeno per ora la trasmissione non è più inserita in palinsesto, anche se alcuni si augurano di rivederla, ma lui non sta certamente con le mani in mano. Ormai da tempo, infatti, può vantare una notissima e avviata attività da wedding planner, che l’ha portato ad organizzare i matrimoni di personaggi noti e non solo. Basti pensare, ad esempio, a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Elettra Lamborghini e Afrojack, Filippa Lagerback e Daniele Bossari, giusto per fare qualche nome. A questo poi aggiunge una collezione di abiti da sposa, che lui ama curare con attenzione.

Enzo MIccio e lo strappo alla regola inaspettato

“Fai il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno della tua vita“, così diceva un vecchio detto, come a sottolineare quanto sia importante trovare un lavoro che ci appassioni, così da rendere più piacevoli tutte le giornate. Questo non è ovviamente sempre possibile, anzi a volte si devono sopportare sacrifici non da poco pur di raggiungere l’obiettivo, ma se accade non si può che sentirsi più leggeri.

Certamente a volte la stanchezza si fa comunque sentire, specie per chi si ritrova a doversi districare tra un viaggio e l’altro e ha davvero poche possibilità per stare a casa a riposare. La volontà di fare bene quello che si fa non deve comunque prescindere dal desiderio di prendersi dei momenti tutti per sé, come è giusto che sia, è necessario ricordare come farlo periodicamente sia importantissimo e permetta poi di riprendere l’attività con maggiore mordente.

È quello che ha fatto anche Enzo Miccio, uno dei wedding planner più noti anche in Tv, che ha ammesso di avere voluto staccare dalla sua attività ammettendo quanto sia soddisfacente e piacevole.

Emblematico lo scatto che lui ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove lo vediamo in accappatoio alle terme, intento a prendersi una giornata (o forse più di una) tutta per sé. “Quando rigeneri il corpo, la mente e il cuore. Quando ce vo’ ce vo‘”, ha scritto a corredo dello scatto. Insomma, è lui stesso a non avere alcun pentimento, ma a sottolineare come staccare la spina a volte sia più che necessario e non debba generare senso di colpa alcuno in quel momento.

Una nuova avventura in Tv

Essersi ritemprato alle terme permetterà così a Enzo Miccio di dare il massimo, come lui è sempre solito fare, nella nuova avventura che lo attende in Tv. A giugno sarà infatti protagonista di un nuovo show in onda su Real Time, dove non potrà che dare il meglio di sé visto che si ritroverà immerso nel tulle tipico di molti abiti da sposa, pronto ad accompagnare le donne in quello che dovrebbe essere il loro giorno più bello.

Sarà lui ad affiancare Lodovica Comello nel nuovo format “Spose in affari“, dove vedremo tre donne che cercheranno di vendere i loro abiti indossati il giorno del matrimonio attraverso aste molto speciali.

Essere protagonista di questo progetto lo rende davvero entusiasta, soprattutto perché così avrà modo di tornare sul piccolo schermo a distanza di due anni dall’ultima volta in quello che ormai da un quarto di secolo è il suo mondo. E non mancherà certamente l’occasione di mettere in mostra l’ironia che da sempre lo caratterizza.