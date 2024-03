Nel corso della puntata di Beautiful che andrà in onda il 29 marzo, Ridge farà una rivelazione shock.

I fan dell’amata e nota soap opera americana dovranno assistere all’ennesimo e clamoroso colpo di scena. Ma cosa rivelerà Ridge di così tanto sconvolgente? Scopriamolo assieme!

A partire dai reality show, passando per lo sport, fino ad arrivare ai notiziari, sono molte le trasmissioni tra cui poter scegliere ogniqualvolta accendiamo la televisione. Tra i generi più apprezzati e seguiti di tutti non possiamo non citare le soap opera che sono in grado, nella maggior parte dei casi, di attirare l’attenzione di una fetta di pubblico particolarmente ampia.

Ne è un esempio lampante Beautiful che, ormai da tantissimi anni a questa parte, è considerato un appuntamento fisso per moltissimi telespettatori, curiosi di vedere come si evolvono le storie che vedono coinvolti i protagonisti.

Beautiful, anticipazioni 29 Marzo, la rivelazione shock di Ridge

In onda sulle reti Mediaset, dal lunedì al sabato alle ore 13.45, all’origine del successo di questa soap opera contribuiscono i diversi intrecci amorosi e scontri famigliari. Un mix di elementi che riesce a tenere incollato allo schermo il pubblico. Diversi i colpi di scena che questa soap opera ha regalato nel corso del tempo.

E, stando alle anticipazioni americane, è pronta a regalarne tante altre ancora. In particolare, nel corso della puntata che andrà in onda il 29 marzo, il pubblico dovrà fare i conti con una rivelazione shock di Ridge. Ma cosa accadrà? Pronto a convolare a nozze con Taylor, in occasione della cena di prova Ridge vuole raccontare ai suoi famigliari il motivo per cui ha deciso di porre fine alla relazione con Brooke.

Forrester racconta di aver sentito con le proprie orecchie la telefonata della Logan ai servizi sociali, mettendo così a rischio il rapporto tra Thomas e il piccolo Douglas. Una rivelazione shock, che fa immediatamente cadere il gelo.

In particolare Douglas inizia a sentirsi in colpa perché a conoscenza del fatto che Brooke non c’entri nulla. In realtà è stato proprio il padre, ovvero Thomas, ad inscenare il tutto. Il giovane Forrester ha infatti utilizzato un’applicazione che cambia le voci per spacciarci per Brooke e far credere che la donna avesse contattato il Servizio Tutela Minori. Douglas vorrebbe confessare a tutti la verità. Thomas, però, cerca di convincerlo a non farlo e lo spedisce in camera sua. La verità verrà a galla? Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire come si evolverà questa storia.