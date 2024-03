La Ferragni lo confessa senza tanti giri di parole: “Da sola senza il solito….”

Chiara Ferragni è rimasta sola poiché si sta separando dal marito. Ecco che cosa ha rivelato.

Chiara Ferragni è alle prese con la separazione da Fedez, padre dei suoi figli. Ecco come sta gestendo la situazione e cosa sta succedendo.

Chiara Ferragni è recentemente apparsa a Che tempo che fa dove ha confermato la crisi in atto con il marito Fedez con cui è sposata dal settembre del 2018. I segnali erano ormai palesi, ma la vip, in quell’occasione ha accennato anche ad altre crisi precedenti.

L’imprenditrice dunque si trova ad affrontare non solo il tramonto del suo matrimonio, ma anche le difficoltà derivate dal pandoro gate. A dicembre l’Antritrust le ha dato una multa salata per pratica commerciale scorretta. Questo ha avuto un effetto a catena per cui ora sul suo capo pendono tre inchieste.

Ma che cosa ha detto senza peli sulla lingua?

Ferragni dice tutta la verità

Mentre Fedez sta portando avanti il suo trasloco Chiara Ferragni si sta abituando a vivere senza il suo storico compagno. La delicata situazione non è stata sviscerata nei particolari, ma è palese che i cambiamenti siano in atto.

In uno dei suoi ultimi aggiornamenti delle storie l’influencer lombarda ha pubblicato uno scatto in cui c’è una cucina perfettamente ordinata. L’imprenditrice digitale ha scritto: “una rara mattina a casa da sola senza il solito casino”, forse riferendosi all’assenza dei bambini.

Ora entrambi i vip sono genitori single che devono badare alle esigenze dei pargoli in autonomia. A quanto pare dopo i compleanni di Leone e Vittoria la modella ha deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua a Dubai. In questo modo Chiara potrà staccare dalle tensioni milanesi e rilassarsi al mare con i bambini.

Nessuno ha mancato di notare che ora entrambi i genitori non mostrano più il volto dei figli sui social. I piccoli appaiono sempre di spalle. Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia il rapper avrebbe diffidato la ex dal mostrare il volto dei bimbi, cosa a cui l’influencer avrebbe risposto diffidandolo dal raccontare di lei a Belve.

Come succede a molte coppie durante la separazione i rapporti sono molto delicati. Come accennato il musicista ha trovato una nuova dimora dove accogliere i figli. L’ex giudice di X Factor ha detto di essere felice e soddisfatto per il suo nuovo nido dove presto arriveranno gli unici amori della sua vita: Leone e Vittoria. Chissà se i due riusciranno a trovare un equilibrio.