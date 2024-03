Continua il “terremoto” della soap Terra Amara, con Mediaset che decide di stravolgere tutto prima del finale.

Manca sempre meno al finale dell’amata soap opera turca che continua ad essere protagonista di continui cambi di palinsesto. Ecco quale sarà la programmazione nel corso dei prossimi giorni.

La televisione è uno strumento di comunicazione molto utilizzato e amato sia dagli adulti che dai più piccini. Questo perché, grazie a tale apparecchio, abbiamo la possibilità di accedere facilmente e velocemente a contenuti di diverso genere, riuscendo in questo modo a soddisfare le richieste e i gusti di ogni fascia di età.

Un genere molto apprezzato e seguito è quello delle soap opera che riescono ad attirare l’attenzione di un’ampia fetta di pubblico. Quest’ultimo curioso di vedere come si evolvono gli intrecci che vedono coinvolti i protagonisti. Basti pensare al successo di Terra Amara, la serie turca che continua a tenere incollati allo schermo milioni di persone.

Terra Amara, il “terremoto” della soap continua, Mediaset stravolge tutto prima del finale: cosa sta succedendo

Per molti diventato ormai un appuntamento imperdibile, manca sempre meno al finale di Terra Amara. Ma quando andranno in onda le prossime puntate? Una domanda che i fan della soap opera continuano a porsi, anche in virtù degli innumerevoli cambi di palinsesto con cui hanno dovuto fare i conti nel corso degli ultimi mesi.

E in effetti, anche in vista del finale, i telespettatori devono fare i conti con l’ennesimo “terremoto” della soap opera. Non parliamo soltanto dei colpi di scena con cui Terra Amara ha abituato i telespettatori e che continueranno a stupire anche nel corso delle ultime puntate. Bensì ci riferiamo alla messa in onda delle puntate. Ebbene, come ben saprete, a partire dallo scorso 11 marzo la serie non va in onda dal lunedì al venerdì, bensì soltanto in prima serata il venerdì e la domenica pomeriggio.

A partire dal 29 marzo, però, si assisterà all’ennesimo cambio. Terra Amara non andrà più in onda il venerdì in prima serata, bensì tornerà con degli episodi inediti in occasione della domenica di Pasqua. Il 31 marzo, infatti, sarà possibile vedere Terra Amara sia il pomeriggio alle ore 14.45 che in orario serale a partire dalle 21.25. A partire dal 4 aprile, invece, la soap tornerà ad essere trasmesso in prima serata il giovedì. Nel caso in cui non riusciate a seguire tutte le puntate, comunque, non preoccupatevi. Potete vedere la soap in replica on demand su Mediaset Infinity.