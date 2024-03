Bonus mutuo fino a 4.000 euro: come ottenere il rimborso direttamente in busta paga

Finalmente arrivano gli aiuti per chi ha un mutuo in corso: fino a 4000 euro direttamente in busta paga. Vediamo come funziona.

La rata del mutuo rappresenta la voce di spesa più importante nel bilancio familiare. Finalmente arrivano gli aiuti. Potremo avere 4000 euro direttamente in busta paga.

La crisi del mercato immobiliare esige azioni immediate, forti e, soprattutto, concrete. Negli ultimi due anni l’offerta è cresciuta mentre la domanda è crollata. In pratica ci sono centinaia di case in vendita che nessuno acquista. Il rischio di un crollo è reale e non possiamo assolutamente permetterlo visto che il settore immobiliare rappresenta uno dei pilastri della nostra economia.

Molti – single, coppie, famiglie con figli – non azzardano nemmeno a chiedere il mutuo perché temono di trovarsi poi a fare i conti con rate mensili che aumentano da un mese all’altro a causa degli incrementi dei tassi d’interesse imposti dalla Banca Centrale Europea. Finalmente ora qualcosa torna a muoversi. Per aiutare chi non ce la fa a reggere il peso del mutuo, arrivano gli aiuti di Stato: 4000 euro in busta paga.

Mutuo: oggi puoi avere un aiuto di 4000 euro

La crisi del mercato immobiliare e le crescenti difficoltà di tante persone, hanno spinto il Governo di Giorgia Meloni ad intervenire. Chi ha un mutuo in corso potrà beneficiare di un aiuto di 4000 euro.

Non è facile la situazione, di questi tempi, per chi ha un mutuo in corso e magari lo ha acceso da pochi anni e ha ancora tante rate da saldare. Gli incrementi dei tassi di interesse voluti dalla Banca Centrale Europea, hanno fatto salire l’importo delle rate mensili in misura allarmante. Tanti sono ricorsi alla rinegoziazione, altri hanno optato per la surroga. Ma le banche possono rifiutare di concedere tanto l’una quanto l’altra opzione.

Non riuscire più a pagare le rate del mutuo porta dritti verso una sola strada: quella del pignoramento. Il Governo di Giorgia Meloni ha deciso di non restare a guardare ma di intervenire con un aiuto di 4000 euro. In pratica, in fase di dichiarazione dei redditi, ogni nucleo familiare potrà detrarre gli interessi pagati sul mutuo. La detrazione può arrivare fino ad un massimo di 4000 euro.

Un aiuto non da poco considerando che ciò che, negli ultimi due anni, ha reso le rate dei mutui così pesanti sono stati proprio gli interessi. In questo modo il Governo cerca sia di aiutare i privati sia di far ripartire il mercato immobiliare incentivando le domande di acquisto al momento crollate. Molti hanno preferito rimandare l’acquisto della casa e continuare a vivere in affitto.

Bisogna, tuttavia, sottolineare che restare in affitto è tutt’altro che vantaggioso. I canoni degli affitti attualmente sono ancora più cari delle rate dei mutui. Inoltre pagare per anni e anni un affitto è un po’ come buttare i propri soldi per un immobile che, alla fine, non sarà mai di nostra proprietà.