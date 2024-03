“Già finita”, triste epilogo per la coppia di Uomini e Donne: hanno messo un punto

Uomini e Donne Over: brusco stop per la coppia, è già finita e il cavaliere resta ancora una volta solo. Cosa è successo?

All’interno del parterre di Uomini e Donne, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over, le coppie si formano e si sciolgono con una rapidità spesso un po’ preoccupante. In alcuni casi, fortunatamente, le frequentazioni si trasformano in storie d’amore e le coppie lasciano il programma insieme innamorati più che mai.

Altre volte invece succede che uno dei due sia particolarmente coinvolto mentre l’altro meno. Questo crea ovviamente un disequilibrio che rischia di trasformarsi in sofferenza ed è un po’ ciò che è successo ad un cavaliere del Trono Over che sembra non riuscire a trovare il vero amore.

Uomini e Donne Over: brusco stop, è di nuovo finita

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo parlato spesso di Angelo e Tiziana. Lui, delicato e gentilissimo, un vero gentiluomo ha per lungo tempo aspettato e rispettato le esigenze della dama che voleva andare piano nella conoscenza. Il motivo? Lei non era molto convinta e alla fine questa relazione è naufragata. Gianni Sperti e Tina Cipollari non si sono risparmiati nel sostenere che la colpa fosse della dama e che avesse quasi inculcato nell’uomo le spiegazioni da dare una volta arrivati in studio.

La loro relazione comunque termina e Angelo, molto ambito da altre dame del parterre, torna quindi disponibile. Grazie alle anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni sappiamo, ad esempio, che il cavaliere uscirà subito con Ida (non la tronista). I due si sono frequentati per qualche tempo, ma sembra che le cose, nuovamente, non procedano. Grazie agli spoiler sappiamo infatti che nella registrazione di Uomini e Donne del 24 marzo, i due si sono seduti a centro studio e hanno raccontato che la loro frequentazione è arrivata alla fine. Il motivo ancora non è stato reso noto dalle anticipazioni, ma sicuramente lo scopriremo durante la messa in onda.

Angelo insomma resta ancora single, per ora. Nonostante sia stato così decantato da moltissime dame e dagli opinionisti per la sua dolcezza e la sua onestà nel dichiararsi coinvolto da una donna che invece non contraccambiava, sembra che non riesca a trovare la sua anima gemella. Vedremo se nelle prossime puntate ce la farà o se sarà Tiziana, la sua ex, a rendersi conto di aver lasciato sfuggire un uomo così speciale a voler tornare.