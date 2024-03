Nessuno può farsi gli affari tuoi con questo aggiornamento di WhatsApp: il nuovo menu segreto

Grazie al nuovo aggiornamento di WhatsApp nessuno potrà sapere quello che fai. Che cosa verrà introdotto di così importante?

WhatsApp si impegna da sempre per accontentare la sua utenza. Rilascia aggiornamenti importanti in continuazione che possano migliorare l’esperienza. Lo abbiamo visto di recente con le nuove funzioni implementate. Per esempio i canali WhatsApp hanno subito diversi miglioramenti in poco tempo. E anche la privacy stessa non è mai stata trascurata. Non lo sarà neanche adesso grazie ad un nuovo update in uscita.

Questo aggiornamento permetterà agli utenti di stare ancora più tranquilli. Difatti la privacy di tutti noi avrà un balzo di qualità mai visto prima. Le persone potranno impedire agli altri di intromettersi nei nostri affari personali. Ciò significa che la protezione sarà completamente diversa e non avremo più nulla di cui preoccuparci. Ma in che modo cambierà di preciso? Approfondiamo il discorso per capire di più.

WhatsApp, nessuno si farà più gli affari tuoi: arriva la nuova funzione

Gli sviluppatori hanno annunciato una funzionalità unica nel suo genere. Aggiungeranno la possibilità di includere il proprio avatar negli adesivi. Si tratta di un maggiore controllo sulla propria identità digitale, e sarà utile per un semplice motivo. In futuro gli utenti potranno utilizzare lo stile e l’aspetto degli altri. E dato che può diventare pericoloso in certe situazioni, sapere se qualcuno lo sta facendo è molto importante.

Difatti WhatsApp farà sapere agli utenti di sapere chi sta utilizzando gli avatar. Per farlo verranno introdotte tre opzioni differenti fra loro. Una di queste sarà “I miei contatti“, che permetterà a chiunque di utilizzare l’avatar. Poi troviamo “Contatti selezionati“, che come potreste intuire consentirà solo ad alcune persone di farlo. E infine troviamo il fatidico “Nessuno“, che impedirà a prescindere di utilizzare l’avatar digitale. Si tratta di un modo intelligente per evitare che qualcuno mostri a chiunque la nostra faccia.

Vale la pena far notare che se i propri avatar saranno disponibili, come anche quelli della persona con cui si parla, sarà possibile condividerli in chat. Altrimenti non verranno mostrati a priori. La nuova funzione è in fase di testing e pare che migliorerà in grande la privacy di WhatsApp. Siamo davvero curiosi di sapere in che modo cambierà la situazione dopo la sua aggiunta. Di certo non avremo più niente di cui preoccuparci. Non per quanto riguarda la nostra identità digitale almeno.