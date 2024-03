Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi dopo la scelta di Uomini e Donne: nessuna come le

L’ex corteggiatrice di Brando dopo la non scelta di Uomini e donne reagisce così: cosa è successo

C’è da dire che la scelta di Brando ha spiazzato tutti. Il tronista ha preferito lasciare lo studio con Raffaella e non Beatriz come in tanti credevano. Il giovane infatti, ha scelto la bella napoletana spezzando il cuore della mora milanese. A sorprendere la reazione del cavaliere Alessandro che appena ha sentito il nome di Beatriz come prima chiamata ha deciso di lasciare lo studio.

Anche i fan da casa sono rimasti delusi, e a confermarlo le reazioni degli utenti sui social. Ma cosa ha fatto Bea dopo il No? La sua reazione ha confermato quanto sia stata una “signora” fino alla fine. Vediamo insieme cosa è successo.

Il gesto di Beatriz dopo la non scelta è da applausi il pubblico pazzo di lei

Nonostante sia sempre stata criticata in tutti questi mesi, Beatirz ha dimostrato di essere una ragazza non solo intelligente ma anche molto più matura di quello che è. A dimostrarlo non solo il modo in cui ha reagito dopo il No di Brando ma anche il suo modo di vivere e gestire la sua vita. Basti pensare che Beatriz da tempo vive da sola e riesce studiando a mantenersi una casa e a togliersi qualche sfizio. Non poco per una ragazza di soli 30 anni. Ma colpire in maniera particolare il modo in cui ha reagito quando Ephrikan le ha detto di preferire Raffaella.

Beatriz gli ha comunque augurato tanta felicità in quanto sa di aver conosciuto un ragazzo con grandi valori e una persona sincera. Sa che ha seguito il suo cuore e questo lo aveva capito già da tempo. Ha affermato di essere una persona difficile da comprendere perchè ha un carattere particolare ma sa anche quanto vale. Ad ogni modo è riuscita tra le lacrime ad abbracciarlo e a non provare nessun tipo di rancore. A confermare la sua maturità sia Maria che Gianni Sperti.

Ma cosa è successo dopo? Dopo la non scelta di Brando, ha aspettato diversi giorni prima di mostrarsi in viso sui social, dato che fino adesso aveva postato solo qualche storia. Come ci fanno sapere gli spoiler, Bea è tornata a Uomini e Donne su richiesta del tronista Daniele che la voleva come corteggiatrice. Per ora ha rifiutato ma si mormora che potrebbe essere la nuova tronista a settembre, dato che ha sempre avuto tutto l’appoggio di Maria.