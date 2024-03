Frutta secca, quale preferire per mantenere il cervello in salute con l’età: lo rivela il neurologo

Scopri qual è la frutta secca da preferire per la salute del cervello. Probabilmente la stai già mangiando.

Quando si parla di alimentazione sana non si può non citare la frutta secca che grazie alla quantità di polifenoli, Omega 3, vitamine e minerali si rivela un vero toccasana per la salute.

Quello che forse non tutti sanno è che ci sono tipologie di frutta secca che si rivelano più sane di altre, mentre una in particolare sembra essere proprio amica del cervello. Ecco, quindi, qual è quella da scegliere per mantenere la mente sempre attiva e per poter contare su un cervello sano anche con il passare del tempo.

Il tipo di frutta secca che fa bene al cervello

Sempre più neurologi sembrano essere d’accordo sul fatto che la frutta secca faccia bene al cervello e che una in particolare giochi un ruolo fondamentale per la sua salute. Stiamo parlando delle noci che grazie all’alta concentrazione di Omega 3, alla presenza dei polifenoli e alle vitamine e ai minerali, rappresentano un vero e proprio sostegno per la mente.

Un neurologo in particolare, noto come dottor Fenn, ha affermato che le noci sono utili al cervello grazie anche alla presenza di vitamina E che protegge lo stesso dall’infiammazione che è la causa del suo invecchiamento precoce. Ecco, quindi, che consumando una moderata quantità di noci tutti i giorni, ci si potrà concedere uno spuntino gustoso e al contempo in grado di mantenere giovane il cervello.

C’è da dire che gli studi che riguardano noci e cervello, negli anni, si sono susseguiti in modo particolare anche per la particolarità data dalla somiglianza che una noce ha proprio con questo organo vitale. Dai suddetti studi è emerso che, in effetti, aggiungere una piccola porzione di noci ogni giorno porta a piccoli aumenti di volume nel cervello, a una maggior tonicità e a un potenziamento in generale dei polifenoli.

Tutti effetti che si rivelano neuroprotettori e in grado di far bene alla mente. Quanto alle dosi con cui mangiarne, le noci sono effettivamente ricche di grassi. Questi, però, sono così buoni che è possibile consumarle anche a dieta. In genere, la quantità consigliata va dai 15 ai 30 grammi al giorno, considerando ovviamente che si tratta di una fonte di grassi. Se le si consuma nello yogurt o nell’insalata, quindi, le si può considerare come quota di grassi aggiunti al fine di non esagerare nella loro assunzione. Detto ciò, mangiare le noci (a meno di non essere allergici) rappresenta un vero aiuto alla salute in generale e, in particolare, a quella del cervello.