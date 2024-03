Se volete dimagrire c’è un fattore che non dovete sottovalutare. Ecco l’errore che commettono tutti.

Non solo attività fisica e seguire una dieta sana ed equilibrata. Per dimagrire è importante non sottovalutare un altro aspetto molto importante. Ma di quale si tratta? Scopriamolo assieme!

Per mantenere la linea e restare in forma gli esperti consigliano di seguire un regime alimentare che risulti il più equilibrato e sano possibile. Invitano inoltre a bere almeno due litri di acqua al giorno e svolgere regolarmente dell’attività fisica per migliorare il nostro benessere a livello sia fisico che mentale.

Ma cosa pensereste se vi dicessimo che vi è anche un altro fattore che non bisogna assolutamente sottovalutare? Ebbene sì, dovete sapere che la maggior parte delle persone commette un errore molto comune che porta ad accumulare dei chili in eccesso. Ma di cosa si tratta?

Se vuoi dimagrire c’è un fattore che non devi sottovalutare, l’errore che commettono tutti

Ebbene, si tratta del buon e meritato sonno. Dormire almeno sette ore a notte, infatti, non serve solamente a caricare le energie necessarie ad affrontare le varie sfide quotidiane. In base a quanto dimostrato da diversi studi, un numero adeguato di ore trascorse a dormire aiuta anche a perdere peso e recuperare la buona forma.

Diversi studi hanno riscontrato una correlazione tra il sonno e la produzione di alcuni ormoni che regolano il senso di fame. Entrando nei dettagli, chi dorme male e poco finisce per dover fare i conti con una riduzione della produzione di leptina, ovvero dell’ormone della sazietà. Allo stesso tempo finisce per produrre più cortisolo, meglio conosciuto come l’ormone dello stress. Tutto ciò porta a dover fare i conti con improvvisi attacchi di fame e pertanto a prendere peso.

Al contrario, dormire bene e più ore contribuisce a ridurre l’assunzione di zuccheri e quindi a favorire un regime alimentare più equilibrato. In particolare il sonno profondo aiuta il nostro organismo a bruciare più calorie per via di una maggiore produzione della già citata leptina. Quest’ultima è un ormone che fa diminuire il senso di fame e aumentare il dispendio energetico.

Se volete dire addio ai chili di troppo, pertanto, prestate attenzione alle ore di sonno. In caso contrario rischiate di non ottenere i risultati sperati. In ogni caso, prima di apportare significativi cambiamenti al proprio stile di vita, si invita sempre a rivolgersi al proprio medico o nutrizionista per avere dei consigli mirati.