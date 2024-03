La tua busta paga è corretta? Fidarsi è bene non fidarsi è meglio: accertatene così

Hai mai capito se la tua busta paga è corretta? Ecco perché dovresti controllarla: come bisogna fare per potersene accertare

Avere un lavoro che sia stabile, al giorno d’oggi, è certamente una fortuna. Tantissime aziende, infatti, combattano con costi davvero esorbitanti e non si possono certamente dichiarare economicamente sicure. Altre invece, navigano in buone acque e hanno una produzione certa anche per gli anni a venire, rendendo anche la vita dei propri dipendenti molto più serena.

È anche vero che, gli stessi dipendenti, devono affrontare gli aumenti medi del costo della vita, tanto che il proprio stipendio sembra non bastare più. Ed ecco che, appena arriva il giorno della paga e ci viene girato il cedolino, o comunemente chiamato busta paga, siamo lì a controllare che tutto sia corretto e che si sia stato corrisposto. Ma ci sono sempre tante voci e tanti numeri, e comprenderle a fondo non è sempre facile. Hai mai capito, quindi, se la tua busta paga fosse corretta? C’è un modo per controllarla: ecco come fare.

Busta paga: hai mai capito se è sempre stata corretta?

Quando arriva il giorno di paga, siamo tutti assolutamente più felici. Abbiamo finalmente avuto il nostro compenso per il duro lavoro: ma siamo certi che ci sia stato corrisposto tutto? Quando ci arriva la busta paga, infatti, siamo lì a controllare minuziosamente ogni voce, ogni importo, ogni detrazione che sembrano essere sempre di più, e se il netto a pagare è effettivamente quello che ci dovrebbe spettare. Ma qualche volta ci sorge il dubbio che sia effettivamente corretta.

C’è quindi un modo per farsi controllare la busta paga, laddove noi non dovessimo essere in grado di farlo. Si tratta del servizio di controllo delle buste paga. Un servizio che è in carico a diversi enti, e può minuziosamente controllare che tutto sia corretto. Ci si può affidare, ad esempio, agli uffici vertenze dei sindacati che, in relazione alle disposizioni normative contrattuali e ai relativi minimi, possono effettivamente controllare punto per punto.

Cosa accade se è sbagliata?

Ogni voce è passata al setaccio, festività, permessi, ferie, anzianità, aumenti, maggiorazioni e tutto quello che può essere conteggiato all’interno delle buste paga viene minuziosamente controllato. Laddove l’azienda non dovesse adempiere verso il lavoratore nel corrispondere ciò che gli spetta, al netto di una risoluzione con le relative amministrazioni, può essere oggetto di contenzioso e anche motivo di abbandono del posto di lavoro.

Ci si può affidare anche a qualche CAF o Patronato per poter effettuare questo genere di controllo, che tendenzialmente ha un costo di operazione che può variare tra i 50 e i 70 euro, a seconda delle prestazioni offerte.