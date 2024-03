Non c’è pace per l’amata soap opera trasmessa sui canali Mediaset che si ritrova ad essere, ancora una volta, al centro dei cambi di palinsesto.

I fedeli telespettatori dell’amata e seguitissima serie dovranno fare i conti con l’ennesimo cambio di programmazione. Ma di quale si tratta e quando andranno in onda i prossimi episodi? Scopriamolo assieme!

A partire dagli eventi sportivi, passando per i telegiornali, fino ad arrivare ai game show e ai cartoni animati, sono davvero tanti i programmi tra cui poter scegliere tutte le volte in cui accendiamo la televisione. Si tratta, in effetti, di uno strumento di comunicazione ormai presente in quasi tutte le case che permette di accedere ai contenuti più disparati in modo davvero molto semplice e veloce.

Tra i generi che più appassionano il pubblico a casa non possiamo non citare le seguitissime soap opera. Generalmente caratterizzate da scontri inaspettati e intricati intrecci amorosi, sono diversi gli elementi narrativi che portano i telespettatori ad appassionarsi ad una serie piuttosto che ad un’altra.

Mediaset, Berlusconi cambia ancora la programmazione, la soap senza pace: quando verranno trasmessi i prossimi episodi

Diverse sono le serie televisive che nel corso degli ultimi anni sono riuscite a catturare l’attenzione di un’ampia fetta di pubblico. Tra queste La Promessa che va in onda sulle reti Mediaset. Proprio l’amata soap opera di origini spagnole dovrà fare i conti con l’ennesimo cambio di programmazione. Ma quando andrà in onda?

Ebbene, in vista delle festività pasquali la rete ha deciso di apportare qualche modifica al palinsesto. In particolare è prevista la messa in onda di una puntata speciale in occasione del lunedì di Pasquetta. Il giorno 1 aprile, infatti, l’amata serie verrà trasmessa a partire dalle ore 14.10 fino alle 16.40. A partire da martedì 2 aprile, però, si ritornerà alla solita programmazione. Ovvero La Promessa tornerà ad essere trasmessa nel consueto slot pomeridiano di pochi minuti, subito dopo il day time di Amici di Maria De Filippi.

Come ben sanno gli appassionati della serie spagnola, infatti, quest’ultima viene trasmessa dopo la puntata del talent show, dalle ore 16:40 alle ore 17 circa, per poi passare la linea a Pomeriggio 5. La puntata del lunedì di Pasquetta, quindi, è un’eccezione, dovuta ad un temporaneo cambiamento di palinsesto. Una vera e propria sorpresa, che sarà sicuramente gradita dai telespettatori de La Promessa che sperano in un cambio di rotta e di poter assistere a puntate più lunghe di quelle a cui si sono dovuti abituare nell’ultimo periodo.