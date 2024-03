Beautiful, spoiler dall’America: nel cast arriva un nuovo attore famosissimo (e porta scompiglio ovunque)

Clamorosi spoiler giungono dall’America: nel cast arriva un nuovo attore molto famoso che porterà scompiglio nella famiglia Forrester

Prosegue da oltre trent’anni con grande successo la messa in onda della soap opera Beautiful. Nel corso di tutto questo tempo tanti sono stati i personaggi che hanno preso parte al cast e stando agli spoiler a breve ne arriverà un altro che porterà enorme scompiglio nelle famiglie.

Si tratta di un attore molto famoso, stiamo parlando di Clint Howard, il fratello del regista Ron Howard. Ma che ruolo avrà? Cosa succederà nei prossimi appuntamenti? Scopriamo insieme gli spoiler provenienti direttamente dall’America.

Nel cast di Beautiful è in arrivo un attore famosissimo

Un successo senza tempo quello di Beautiful che con i suoi intrecci amorosi riesce a conquistare tantissimi telespettatori in ogni parte del mondo. Dall’America intanto giungono clamorose novità, almeno per quanto riguarda il cast. Lo scorso 18 marzo 2024, negli studi della CBS ha fatto la sua comparsa Clint Howard, il fratello del regista Ron Howard. L’attore nei prossimi appuntamenti, lo vedremo vestire i panni di Tom un senzatetto, con cui qualcuno dei Forrester avrà a che fare.

Howard non sarà presente per molti episodi, si parla di circa quattro, ma sarà fondamentale per svelare un mistero molto particolare che terrà col fiato sospeso il pubblico.

Sebbene non ci siano ancora notizie certe, sembra però che l‘uomo avrà avuto a che fare con Sheila e potrebbe raccontare qualcosa di molto importante sulla folle rossa. Infatti, come si è letto già su altri siti, Steffy potrebbe non aver ucciso Sheila e di conseguenza questo potrebbe cambiare tutta la trama. Ricordiamo che dopo il presunto accaduto la giovane stilista si è vista la sua vita cadere a pezzi. In primis ad allontanarla suo marito Finn che non si darà pace: il medico non accetta il fatto che la moglie sia un’assassina. Ma le cose sono andate davvero così?

Le voci che la Carter sia ancora viva stanno diventando sempre più insistenti e non è difficile pensare che la sua morte sia solo l’ennesima messa in scena. Stando agli spoiler, possiamo confermare che la donna comparirà davanti agli occhi del figlio molto spesso sotto forma di fantasma. Il bel dottore sentirà la voce della sua mamma e penserà pure di vederla. L’incontro con Tom, il senzatetto che vedremo nei prossimi appuntamenti potrà quindi portare alla soluzione del caso Quest’ultimo potrebbe rivelare di aver incontrato Sheila e confermare che la Carter si sta nascondendo per le vie della città.