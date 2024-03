Roberta Di Padua crolla: sfogo durissimo. Cos’è successo all’ex Uomini e Donne – Video

L’ex dama di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, ha postato un video in cui rivela di essere stanca. Vediamo insieme cosa è successo.

Sono passati alcuni mesi da quando Roberta Di Padua ha lasciato Uomini e Donne. La dama, uno dei punti di riferimento del dating dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, all’interno dello studio ha trovato l’anima gemella.

Dopo mesi di corteggiamento, e molte incomprensioni, ha deciso di abbandonare Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. Da allora la coppia sta vivendo la relazione lontana dalla telecamere.

Una scelta che ha spiazzato il pubblico dato che per anni Roberta aveva mostrato una forte personalità e si è ritrovata a perdere la testa per Vicinanza che non si è comportato benissimo decidendo di frequentare anche Cristina. Acqua passata, dato che i due hanno deciso di darsi una possibilità. Negli ultimi giorni però si erano diffuse delle voci di una presunta crisi. Rumors che sono stati spazzati via da filmati e foto condivise con i follower dalla coppia. In particolare l’ex cavaliere ha postato uno scatto che ritrae Roberta al ristorante e ha scritto: “Più ridi, più la questione si fa seria”. Parole dolci che confermano come la coppia sia più affiatata che mai.

Roberta Di Padua e lo sfogo sui social

Ma chi è Roberta Di Padua e cosa fa nella vita? L’ex dama di Uomini e Donne non passa di certo inosservata date le sue forme e i suoi occhi da cerbiatta. Entrata nel dating dei sentimenti del 2018, è quasi sempre stata una delle protagoniste del programma. Nata a Cassino nel 1982, attualmente è la segretaria e assistente di un importante consigliere.

Un lavoro che le toglie del tempo e che ora l’ha portata a spiegare ai suoi fan perché trascorre poche ore con Vicinanza. Nel filmato Roberta Di Padua racconta di essere molto stanca e poco carica, come tutte le mattine: “Sono stanca, ieri sera ho finito alle 20. Stasera finirò alle 20. Dodici ore, non ce la faccio più, un ritmo che faccio proprio fatica a mantenere“.

L’ex dama poi spiega anche il motivo di questo surplus di lavoro: “Dovrò sopportare questo fino all’8 e 9 di giugno“. In quella data infatti si vota per le elezioni europee e anche per le elezioni comunali di alcuni città come quella di Cassino. La Di Padua è impegnata a preparare la campagna elettorale e sbrigare tutte le pratiche burocratiche.