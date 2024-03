Re Carlo, il retroscena: cosa ha fatto per Kate mentre erano ricoverati insieme

Re Carlo protagonista di un curioso retroscena: ecco che cosa ha fatto per Kate quando entrambi erano ricoverati nello stesso posto.

Continua a essere un momento complicato per la famiglia reale inglese, come se non bastasse la preoccupazione per la salute di Re Carlo, che ha annunciato di avere cominciato la terapia contro il cancro. Nei giorni scorsi è arrivata anche quella della Principessa del Galles.

Anche Kate Middleton, nel corso della sua operazione all’addome, ha scoperto di avere un cancro che adesso sta trattando con un percorso di chemioterapia preventiva. Un annuncio che ha scosso tutto il mondo e che non lascia tranquilli non solo i membri della famiglia britannica, ma anche gli inglesi stessi.

Ebbene, tra le pagine del settimanale Diva e Donna, viene fuori una curiosa indiscrezione che riguarda proprio il Re e la Principessa del Galles: pare che il Sovrano abbia fatto qualcosa di particolare per la moglie del figlio.

Re Carlo, che cosa ha fatto per Kate nel periodo del ricovero

Insomma, si tratta di un retroscena davvero incredibile, il settimanale Diva e Donna riporta un episodio interessante: sia il Re che la Principessa del Galles sono stati a lungo ricoverati nella London Clinic e sembra che proprio lì sia successo il fatto in questione.

Si dice che il Sovrano, sia stato visto in più di una occasione andare e venire, in vestaglia dalla sua stanza, verso quella della nuora per accertarsi circa le sue condizioni di salute. Un dettaglio che ancora una volta sottolinea la grande vicinanza e affetto del re nei confronti della Principessa del Galles, la stessa che dopo l’annuncio della sua malattia ha definito: “la mia amata nuora”.

Ad ogni modo, il momento è davvero complicato, e se da un lato si continua a parlare di sfortuna circa il ruolo di Principessa del Galles che dopo il destino di Lady Diana, ha avvolto anche quello di Kate Middleton, dall’altro, non si può fare a meno di sottolineare come la situazione sia tutto fuorché tranquilla a Londra.

Ricordiamoci che alle condizioni di salute del Re e della Principessa, si aggiungono quella di Sara Ferguson a cui è stato diagnosticato un melanoma e i problemi del Principe Andrea, tornato sotto i riflettori per il caso Epstein. Come se non bastasse la maretta con Harry e Meghan non sembra essere destinata a finire.