Un posto al sole, anticipazioni 2 Aprile: cosa succede tra Silvia e Michele

Grosse novità in vista nella puntata del 2 aprile, quello che succederà tra Silvia e Michele a Un posto al sole stupirà tutti.

Un posto al sole non va in vacanza nemmeno durante le feste e come sempre sorprenderà non poco i fan con tante novità e colpi di scena. Le ultime vicende degli inquilini di Palazzo Palladini stanno lasciando i telespettatori col fiato sospeso, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei nuovi episodi.

A catturare soprattutto l’attenzione nelle precedenti puntate è stata Rossella, ha infatti annullato il matrimonio con Riccardo lasciandolo all’altare deluso e amareggiato. Troppi erano i dubbi per compiere un passo così importante, per molto tempo ha cercato di reprimere i sentimenti che prova anche per Nunzio ma adesso ha bisogno di fare chiarezza nel suo cuore per capire cosa vuole davvero.

Dopo le nozze saltate un po’ malinconico e amareggiato Otello è tornato a Indica, nelle prossime puntate di Un posto al sole smetterà di rispondere al telefono, un comportamento che farà preoccupare non poco sia Silvia che Michele. Per accertarsi che Testa stia bene i due decideranno di raggiungerlo, ma non sanno ancora cosa li aspetta.

Anticipazioni Upas, scoppia la passione tra Michele e Silvia

Le anticipazioni non rivelano alcun dettaglio su Otello, non è infatti chiaro perché fosse sparito in quel modo. Sul web però sono trapelati spoiler davvero interessanti su Saviani e l’ex moglie, i due a Indica si lasceranno travolgere da un momento di intensa passione.

Sono moltissimi i telespettatori che hanno sognato questo momento a lungo, convinti che prima o poi i due torneranno insieme. In passato si erano già avvicinati pericolosamente, a Indica c’è stato un importante coinvolgimento che potrebbe portare non poco scompiglio nella loro vita sentimentale, specie in quella di Silvia dal momento che sta con Giancarlo.

Nella puntata che andrà in onda martedì 2 aprile Michele vorrebbe parlare di quello che è successo tra loro, la Graziani invece non vuole affrontare la questione. Lei, almeno all’inizio, proverà a tornare alla sua vita facendo finta di nulla e non dirà nulla al banchiere. Intanto Alberto è convinto che Clara abbia deciso di interrompere la gravidanza, un pensiero che lo fa sentire decisamente meglio, infatti era andato su tutte le furie quando ha scoperto che aspetta un figlio da Eduardo.