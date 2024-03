Uomini e Donne, Raffaella e Brando senza parole per il gesto della mamma di lui – Foto

Dopo il tanto atteso momento della scelta, Brando e Raffaella rimango stupiti dell’inaspettato gesto della mamma dell’ex tronista.

Finalmente si è concluso il lungo percorso del giovane tronista Brando all’interno del programma “Uomini e Donne”. Il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, dà la possibilità ai giovani e persone più adulte di mettersi in gioco per trovare l’amore.

All’inizio di questa nuova edizione, la redazione ha scelto tre tronisti: Cristian Forti, Ida Platano e Brando Ephrikian. Il primo giovane tronista ha già fatto la sua scelta alla fine del mese di gennaio, mentre Brando ha atteso qualche mese in più.

L’esperienza di Brando alla ricerca dell’amore è durata fino a martedì scorso, quando il tronista ha deciso con chi uscire dal programma e costruire una storia d’amore lontano dalle telecamere. Brando è stato molto indeciso poiché sono state due le corteggiatrici che sono arrivate nel programma per conoscerlo e che se lo sono contese fino alla fine. Alla fine, tra Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto, Brando ha scelto la seconda, dicendole che lei non è la sua scelta razionale, ma quella fatta con il cuore.

Tutto il parterre maschile e femminile del “Trono Over” è rimasto abbastanza stupito poiché erano quasi tutti convinti che Brando scegliesse Beatriz. Invece non è stato così e, ovviamente, la giovane corteggiatrice non scelta è rimasta profondamente dispiaciuta. Tuttavia, da questa esperienza è riuscita a provare nuovamente emozioni forti nell’ambito di una frequentazione amorosa. Per quanto riguarda Brando e Raffaella, finalmente si possono godere la vita lontani dallo studio televisivo, dagli occhi indiscreti delle telecamere ed essere liberi di costruire finalmente un rapporto di coppia e d’amore.

“Uomini e Donne”: Brando e Raffaella emozionati per le parole della madre del tronista

Subito dopo il momento della scelta, sia Brando che Raffaella hanno comunicato la notizia alle rispettive famiglie. Raffaella ha telefonato immediatamente a sua mamma che era ancora profondamente agitata e in ansia per la decisione del tronista. Una volta ricevuta la notizia, la mamma della corteggiatrice è rimasta contentissima e ha voluto subito sapere quando Raffaella avrebbe portato Brando a casa per farglielo conoscere.

Subito, la corteggiatrice ha frenato gli animi, dicendo che è necessario del tempo. Com’è normale per tutte le cose. Anche Brando ha sentito la sua mamma, la quale fatto un bellissimo gesto per lui e Raffaella. La coppia è rimasta senza parole ed emozionata.

La mamma di Brando ha seguito a distanza il percorso del figlio nel trovare l’amore a “Uomini e Donne”. Essendo una persona molto riservata, ha preferito non raggiungerlo in studio al momento della scelta. Brando, infatti, voleva farla conoscere a tutti quanti, ma non è stato possibile.

Dopo il momento della scelta, la mamma di Brando ha voluto condividere con il figlio e Raffaella alcune parole di augurio per il loro amore che sta finalmente sbocciando. Decide di pubblicare una Instagram stories, nella quale ricondivide il primo selfie di coppia lontani dalle telecamere, accompagnato dalla canzone “Ricominciamo tutto” dei Negramaro. Le bellissime parole dedicate alla coppia e l’emozionante gesto di una madre nei confronti del figlio, hanno lasciato senza parole sia Brando che Raffaella.