“Il ginocchio ha fatto crac”: paura in sala prove. Come sta ora Sabrina Salerno – Video

Sabrina Salerno è stata vittima di un incidente in sala prove. Ore di paura per la showgirl, che adesso rassicura sulle sue condizioni.

Showgirl tra le più amate di sempre, Sabrina Salerno è ancora oggi un’icona del mondo dello spettacolo. Bellezza mediterranea e fisico avvenente, a soli sedici anni la giovane Sabrina viene eletta Miss Liguria, conquistando un importante trampolino di lancio per la sua carriera.

Nel 1988 la showgirl partecipa alla trasmissione Premiatissima, condotta da Johnny Dorelli. Qui Sabrina Salerno ottiene la giusta visibilità per ottenere il successo desiderato.

La showgirl esordisce nel mondo della musica con il suo primo singolo Sexy Girl, uno dei pochi brani scritti in Italia ma cantato interamente in inglese. In seguito all’uscita del singolo, Sabrina Salerno ottiene una visibilità internazionale, scalando le classifiche discografiche europee. Sicura del successo già ottenuto, nel 1987 lancia il suo primo album Sabrina, il quale contiene il brano Boys, canzone diventata simbolo di quegli anni e hit di enorme successo.

Reduce da incredibili successi discografici, nel 1991 Sabrina Salerno duetta insieme a Jo Squillo sul palco dell’Ariston, presentando il brano Siamo donne. La carriera televisiva della showgirl continua fino alla fine degli anni Novanta, arrestandosi per qualche anno a causa della nascita del figlio Luca Maria Monti. Recentemente, Sabrina Salerno è tornata ad infiammare il palco con la sua partecipazione a Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1, dove ha avuto modo di dimostrare grandi doti di ballerina.

Paura in sala prove: l’incidente di Sabrina Salerno

La showgirl più amata dagli italiani è attualmente impegnata con la partecipazione al programma Baila comò puedas, un fortunato dance show seguitissimo in Spagna. Durante il corso delle prove in sala, Sabrina Salerno è rimasta vittima di un incidente al ginocchio destro, conseguenza di una condizione non pienamente risolta in passato. L’infortunio ha scosso anche il pubblico del programma, il quale si chiede quali siano adesso le reali condizioni fisiche della showgirl.

Per rassicurare i fan, Sabrina Salerno ha pubblicato un video messaggio in cui descrive l’entità dell’infortunio, accusandosi di aver esagerato con le prove e con i movimenti. “Il mio ginocchio ballandoci sopra è peggiorato”, ha confessato la showgirl, la quale ha poi sottolineato di aver aggravato la situazione perseguendo la volontà di terminare la coreografia come da programma. I fan augurano una pronta guarigione alla showgirl, sperando che l’accaduto possa esserle d’insegnamento.

Le parole di Sabrina Salerno hanno tranquillizzato i fan, che ora non vedono l’ora di vederla tornare in pista più forte di prima.