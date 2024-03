Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Spunta la clamorosa indiscrezione

Belen Rodriguez avrebbe una nuova fiamma, è questa l’ultima indiscrezione sulla show girl argentina. Dopo Elio Lorenzoni c’è un nuovo amore.

Belen Rodriguez non smette di credere nell’amore, ha sempre detto di essere una grande sentimentale e che le delusioni avute non le faranno mai cambiare idea. Adesso a quanto pare avrebbe un nuovo fidanzato.

Settimane fa si era parlato di un suo presunto flirt con un giocatore di basket argentino, Bruno Cerella. Ma adesso pare che abbia un nuovo fidanzato, con il quale trascorrerebbe molto tempo.

Chi è la nuova fiamma di Belen Rodriguez? La Pasqua con lui

A parlare del nuovo presunto fidanzato di Belen Rodriguez è stata Deianira Marzano, che ha condiviso la segnalazione di un utente che raccontava l’ultima indiscrezione sulla show girl argentina.

Stando a quanto si legge dai messaggi Belen avrebbe un nuovo amore con il quale trascorrerebbe molto tempo quando non è in compagnia dei suoi figli. Questa volta, però, ha preferito essere più riservata, evitando paparazzate o foto sui social. Pare che abbia una nuova manager che l’ha invitata a una maggiore discrezione per evitare problemi con futuri accordi lavorativi. La Rodriguez starebbe spesso a casa di quest’uomo.

Per il momento nessuno saprebbe nulla, solo la sua famiglia sarebbe a conoscenza della nuova fiamma. A Pasqua, inoltre, starà con lui visto che i figli trascorreranno le feste con i rispettivi padri. Sempre dalla segnalazione si legge che Belen avrebbe deciso di aspettare per uscire allo scoperto e anche i paparazzi saprebbero che ci sarà il momento giusto per scattare le varie foto, dunque, starebbero rispettando questa volontà.

Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma. Come si vede dall’immagine l’utente ha anche aggiunto che Belen pubblicherebbe immagini da casa di quest’uomo. Per il momento non si sa altro. Quel che è sicuro è che la show girl non si è lasciata abbattere dalla fine dell’ultima relazione, si è concentrata su se stessa, sulla danza e sulle sue attività imprenditoriali. Ha acquistato una nuova casa dove, non appena i lavori saranno ultimati, si trasferirà con i figli e ha detto di essere molto felice di questa grande novità.

Per quanto riguarda il futuro lavorativo, secondo Dagospia sarebbe in trattativa per partecipare a Ballando con le Stelle. Cosa che potrebbe essere confermata dal fatto che negli ultimi tempi ha intensificato le sue lezioni di danza. Anche qui, però, non c’è alcuna certezza.