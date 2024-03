Attenzione al Telepass, se emette questo suono fermati subito: meglio farlo controllare

In questo articolo parliamo di Telepass. Ecco che cosa devi fare subito se emette questo suono: perché è importante farlo controllare.

Il Telepass è uno degli strumenti più all’avanguardia degli ultimi anni, che consente di evitare la fila al casello autostradale, per immettersi in autostrada in modo rapido.

Per utilizzare il Telepass, si usa un piccolo dispositivo che si deve posizionare sulla zona superiore e centrale del parabrezza del veicolo (dietro lo specchietto retrovisore) e quando l’auto sta per attraversare il casello, con un suono, il Telepass riconosce l’auto che lo ha, si alza la barriera e si ha via libera. È un dispositivo veramente molto comodo, e di solito ne fa uso chi viaggia di frequente sulle autostrade, in particolare chi lo fa per ragioni di lavoro.

È un modo rapido per evitare la fila che si può creare nei caselli autostradali delle città più affollate, ad esempio, per cui è un’ottima soluzione da prendere in considerazione. C’è però una cosa molto importante di cui essere informati, perché c’è un risvolto inatteso che può creare problemi durante il viaggio. Si tratta di un suono che emette il Telepass e che bisogna riconoscere per fermarsi subito.

Telepass, se senti questo suono devi farlo verificare

Può accadere che il Telepass emetta un suono soltanto una volta, invece dei soliti due bip che lo contraddistinguono.

Se questo dovesse accadere, vuol dire che non funziona in modo corretto, in quanto per esserlo deve suonare due volte in modo acuto, a distanza di tempo pari a pochi secondi l’uno dall’altro. Nello specifico, un bip mentre si entra nel casello, l’altro all’uscita.

Ciò accade perché il primo bip è un riconoscimento del dispositivo posizionato all’interno dell’auto, mentre il secondo bip conferma il pagamento e si procede facendo il calcolo del pedaggio. Per questo, nel caso in cui il bip dovesse essere solo uno, potrebbe significare che c’è un problema tecnico temporaneo del Telepass, può pure essere che non riconosca l’auto.

Ergo, è molto importante farlo controllare, capire se è un problema di un solo casello autostradale, altrimenti è il caso di far controllare il dispositivo in un Punto Blu, o in alternativa chiamare il loro servizio clienti, cosa che si può fare anche con l’app Telepass. È bene sempre verificare che sia tutto a posto, anche prima di mettersi in viaggio.