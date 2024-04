Sophie Codegoni, l’influencer è finita nei guai: “Non so da dove iniziare”

L’influencer Sophie Codegoni sembra proprio distrutta dinnanzi a ciò che sta affrontando. Non sa come affrontare la situazione

Nei suoi panni, chiunque si sentirebbe confuso, ma certe dinamiche della vita vanno affrontate obbligatoriamente. L’influencer Sophie Codegoni ha voluto condividere in rete, com’è solita fare per varie vicende che le succedono, il momento di caos che si è venuto a creare nella sua vita. Attimi di pensieri, progetti futuri e tagli al passato che lasciano intraprendere una nuova strada alla modella, fatta, sicuramente, di grandi successi.

Quello che più le sta dando soddisfazione arriva proprio dal mondo dei social media, il quale le permette di essere una donna di fama nazionale molto ricercata da parte di prestigiosi brand e produttori televisivi. Infatti, la ricordiamo giovanissima, com’è tutt’ora, e alle prime armi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, durante la sesta edizione andata in scena a partire dal 13 settembre del 2021, quando era in procinto di compiere i 21 anni, a dicembre.

Ora di anni ne ha 23 e il suo profilo di Instagram sta crescendo in dismisura giorno dopo giorno, toccando a oggi oltre un milione di follower. Questa fama e la tanta visibilità che possiede le stanno permettendo di firmare dei contratti di livello con delle case di moda molto note, proprio come si può vedere nelle varie immagini condivise in rete, dove si presta per poter indossare gli abiti e sponsorizzarli. Eppure, fra le ultime storie ne spicca una che fa comprendere quanto caos abbia dovuto superare negli ultimi giorni, ma dove la porterà tutto ciò è ben chiaro.

Sophie Codegoni sembra stremata da ciò che le sta avvenendo

La vita della influencer milanese è alquanto tormentata in questi ultimi tempi e a dimostrarlo c’è anche la situazione sentimentale che sta vivendo. Infatti, è fidanzata con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e, inoltre, ex tentatore di Temptation Island del 2020 Alessandro Bresciano. I due condividono la gioia di poter crescere insieme la loro unica figlia, Celine Blue, ma recentemente hanno vissuto un momento di profonda crisi.

La situazione, però, è migliorata e, ora, sembra proprio che stiano tentando di andare a convivere insieme in una nuova casa. Il trasloco, però, non è mai facile da superare, per nessuno, e Sophie Codegoni ha recentemente condiviso una storia di Instagram dove mostra quanto sia complicato affrontare questa situazione.

“Non so da dove iniziare, però, mi tocca”, ha affermato l’influencer nella didascalia riguardante il post con gli scatoloni pronti per il trasloco. “Finalmente si va nella nuova casa e anche se non sono stata tanto in questa, posso dire che ci sono stata bene”, ha affermato in un recente post (Tgcom24.mediaset.it). Fra i tanti oggetti a cui è più affezionata, la ragazza porterà via da casa anche il famoso lampadario a forma di giraffa, ma portarlo via non è stato affatto semplice: “Si merita il posto in camera, ma è rimasta bloccata in bagno; il momento giraffa è sempre simpatico”.