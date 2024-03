Sonia Bruganelli, una sirenetta in bikini: prima dell’Isola dei Famosi, supera a pieni voti la prova costume

Sonia Bruganelli ha pubblicato sui social una foto in bikini che non è passata di certo inosservata ai fan. Ecco lo scatto.

Pronta a vestire i panni di opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli si mostra, come sempre, in perfetta forma e supera a pieni voti la prova costume.

A partire dalle soap opera fino ad arrivare agli eventi sportivi e ai game show, sono tantissimi i programmi tra cui poter scegliere quando accendiamo la televisione. Tra i generi più amati e apprezzati di tutti non possiamo non annoverare i reality show.

Tanti sono i volti, noti e meno noti, che nel corso degli anni si sono messi in gioco con programmi di questo genere. La soluzione perfetta per chi desidera farsi conoscere dal grande pubblico, in tutte le sue sfaccettature. Tra i reality show che hanno riscosso maggior successo nel corso degli ultimi anni troviamo L’Isola dei famosi.

Sonia Bruganelli, una sirenetta in bikini prima dell’Isola dei Famosi

Tanti sono i telespettatori che fremono all’idea di poter vedere come si comporteranno i concorrenti della prossima edizione che, proprio come quelle passate, dovranno sopravvivere su un’isola deserta senza poter beneficiare di alcuna comodità. Un’attesa che durerà ancora poco. Lunedì 8 aprile 2024, infatti, inizierà la nuova edizione de L’Isola dei famosi che vedrà al timone Vladimir Luxuria.

Elenoire Casalegno coprirà i panni di inviata in Honduras, mentre gli opinionisti saranno Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Proprio la Bruganelli ha pubblicato di recente uno scatto sui social che non è passato inosservato. Con addosso un bikini bianco, intenta a prendere il sole, ha ammaliato i suoi fan con il suo fisico perfetto. Una forma fisica davvero invidiabile, quella di Sonia Bruganelli, con tantissimi utenti che hanno colto l’occasione per riempirla di complimenti.

A corredo dello scatto, infatti, si leggono messaggi del tipo: “Sei stupenda Sonia”, “Bellissima”, “Uno splendore”, “Complimenti, ti ammiro moltissimo carissima e bellissima Sonia”. Non mancano poi coloro che, sempre tramite social, hanno sottolineano di non vedere l’ora di rivederla nei panni di opinionista. Non resta quindi che attendere la messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei famosi per vedere quale sarà il punto di vista della Bruganelli e di Maltese e, ovviamente, come si comporteranno i concorrenti in gara. Una nuova edizione che, in base alle premesse, sarà in grado di regalare davvero tantissime emozioni.