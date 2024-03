Alessandro Vicinanza ci ricasca: dopo Ida Platano, stesso gesto per Roberta Di Padua – Video

Continua la storia tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. L’ex cavaliere ha fatto per la sua dama qualcosa che ricorda molto un gesto che fece per la sua ex, Ida. Scopriamo quale.

Alessandro Vicinanza è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Il dating dei sentimenti, condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi su Canale 5, ha l’obiettivo di far trovare l’anima gemella.

Nel corso degli anni sono diverse le coppie nate all’interno del programma che emoziona tutti con le scelte dei tronisti, delle dame e dei cavalieri del trono over. Basti pensare ad Alessandro Rausa, che a 93 anni, ha scelto Maria Teresa Paniccia. Con un tenero ballo, e tanti petali rossi, tutto lo studio si è commosso pensando all’amore nato tra i due.

Ma un altro Alessandro, con la sua storia, ha fatto appassionare il pubblico da casa. Il 40enne originario di Salerno, lo scorso anno è uscito dal dating dei sentimenti insieme a Ida Platano. Una volta finita la relazione, ha deciso di tornare in studio e rimettersi in gioco come cavaliere. Mentre Ida è stata scelta come nuova tronista. Dopo avere frequentato Roberta Di Padua, ha spiazzato tutti manifestando la sua volontà di conoscere Cristina.

A quel punto Roberta aveva abbandonato il programma per poi ritornare in studio e lasciarsi andare ad un nuovo corteggiamento.

Alessandro Vicinanza: il gesto fatto per Roberta che ricorda ciò che fece con Ida

I due hanno scelto di lasciare Uomini e Donne insieme e proseguono la loro relazione lontano dalle telecamere. A Silvia Toffanin durante la trasmissione ‘Verissimo‘ hanno raccontato la loro vita di coppia e hanno confessato di essere più affiatati che mai. Sono diverse le storie e i filmati postati sui social dai due che amano mostrarsi felici e innamorati. Alcuni scatti li ritraggono insieme, al ristorante, in giro per la città e nei momenti intimi.

Ma i fan più attenti hanno notato un particolare: Alessandro Vicinanza ha fatto per la sua Roberta Di Padua un gesto che fece anche con Ida. Attualmente la coppia è in viaggio per il Marocco per trascorrere le vacanze pasquali in una località da sogno. Un viaggio d’amore per i due che si concedono un momento di relax dopo giorni di lavoro.

Alessandro però era solito viaggiare anche con Ida Platano. In tanti ricordano i suoi viaggi, da Mykonos a New York fatti con la ex fidanzata. Un modo per trascorrere il tempo insieme e condividere momenti magici.