Lattoferrina protegge dallo stress ossidativo e non solo: perchè è importante per l’organismo e come assumerla

La lattoferrina è una proteina versatile con molteplici benefici per la salute. Scopriamo insieme tutti i suoi effetti sul fisico

La lattoferrina è una glicoproteina presente in vari fluidi biologici, tra cui il latte materno, la saliva e le lacrime, ed è nota per le sue proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antiossidanti.

Negli ultimi anni, la lattoferrina ha guadagnato sempre più attenzione per i suoi potenziali benefici per la salute umana. Esaminiamo più da vicino questa proteina e le sue applicazioni nell’alimentazione e nella salute.

Le proprietà della lattoferrina

La lattoferrina ha diverse proprietà benefiche. Ha dimostrato di avere attività antimicrobica contro batteri, virus e funghi, aiutando a prevenire e combattere le infezioni. La lattoferrina può contribuire a ridurre l’infiammazione nel corpo, favorendo il benessere generale e la salute delle cellule e dei tessuti. È in grado di neutralizzare i radicali liberi nocivi, contribuendo a proteggere le cellule dai danni ossidativi e dall’invecchiamento precoce. La lattoferrina può aiutare a regolare la risposta immunitaria, potenziando le difese del corpo contro le infezioni e le malattie.

L’inclusione della lattoferrina nella dieta o come integratore può offrire diversi benefici per la salute: può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, riducendo il rischio di infezioni e malattie. Può contribuire a mantenere un ambiente intestinale sano, proteggendo la mucosa e favorendo l’equilibrio della flora batterica. Grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, la lattoferrina può favorire la guarigione delle ferite cutanee e delle lesioni. L’assunzione di lattoferrina può contribuire alla prevenzione di malattie croniche legate all’infiammazione e allo stress ossidativo, come le malattie cardiache e il cancro.

La lattoferrina viene utilizzata in diverse forme e applicazioni, tra cui: integratori alimentari, alimenti arricchiti, come latte formulato per neonati o integratori proteici. Inoltre, è un ingrediente comune in molti prodotti per la cura della pelle, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche che possono contribuire a migliorare la salute della pelle e a ridurre l’acne e altri disturbi cutanei.