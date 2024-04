Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Maria Esposito ha sfoggiato un look glamour e super primaverile.

Diventata nota al grande pubblico nel vestire i panni di Rosa Ricci in Mare Fuori, l’attrice ha ammaliato tutti quanti con il suo abito. Ma quanto costa? Scopriamolo assieme!

Ormai presente in quasi tutte le case, la televisione è un mezzo di comunicazione molto apprezzato per via della sua estrema facilità di utilizzo. È sufficiente premere su un pulsante del telecomando per scegliere il canale di proprio interesse e guardare programmi affini ai gusti personali. A partire dalle serie televisive fino ad arrivare ai talk show, d’altronde, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta.

Allo stesso modo sono tanti coloro che lavorano, dietro le quinte oppure in prima fila, per offrire contenuti di vario genere. Tra i programmi che ormai da tantissimi anni a questa parte riesce a tenere incollati allo schermo tantissimi telespettatori non possiamo non citare Verissimo. Sono molti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di raccontarsi nello studio dell’apprezzato talk show, come ad esempio Maria Esposito.

Maria Esposito, look glamour e super primaverile, il vestito che tutti dovrebbero avere nell’armadio, ma occhio al prezzo

Nota per interpretare Rosa Ricci in Mare Fuori, l’attrice è stata una delle ospiti di Silvia Toffanin nel corso della puntata di Verissimo andata in onda sabato 30 marzo. A partire dalla sua carriera, passando per la famiglia, fino ad arrivare all’amore, sono diversi i punti trattati nel corso dell’intervista.

Parole che sono giunte dritte al cuore del pubblico a casa, con diversi utenti che hanno colto l’occasione per riempire l’attrice di messaggi d’affetto e complimenti come ad esempio: “Di una bellezza disarmante”, oppure “Devo ammettere che mi sono ricreduta questa ragazza è dolcissima e tenerissima complimenti”. Ma non solo, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un altro particolare, ovvero l’abito sfoggiato dall’attrice. Un look glamour e super primaverile che è molto piaciuto alle telespettatrici, le quali si chiedono quanto costi.

Ebbene, a fornire una risposta in merito ci ha pensato la pagina Instagram Closet Italy da cui si evince che “Maria Esposito indossa a Verissimo: – Abito lungo Riviera €590,00″, del brand GCDS. Come si legge sul sito del noto brand si tratta di un “abito lungo realizzato in morbida viscosa dalla silhouette aderente. Collo rotondo rifinito con bordo bicolor in costa. Spalline interne, spacco frontale e chiusura con bottoni rivestiti tono su tono. Tasche frontali a filetto”. Un look davvero molto glamour che tutte dovrebbero, e vorrebbero, avere nell’armadio.