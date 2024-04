Pieghe fastidiose sulle scarpe? Il trucco per toglierle subito e a costo zero, tornano come nuove

Hai sulle scarpe delle pieghe fastidiose? Ecco il trucco per toglierle subito a costo zero, per farle tornare come nuove: come fare.

Le tue scarpe preferite sono ormai usurate e le pieghette che si formano le rendono sgradevoli? Ecco un rimedio casalingo per toglierle subito e farle tornare come nuove.

Le scarpe sono sicuramente l’accessorio che utilizziamo tutti i giorni per poter uscire di casa e alcune di esse diventano senza dubbio le nostre preferite. Con il tempo però si sa che possono sporcarsi, fare delle pieghe, per cui cerchiamo una soluzione per farle tornare come nuove. Ebbene esiste un rimedio casalingo, a costo zero, che ci permetterà di avere le sneakers come nuove e senza spendere soldi: ecco come fare.

Scarpe con pieghe? Ecco come rimuoverle con un fai da te semplice, veloce e a costo zero

Per avere delle scarpe sempre impeccabili senza dubbio la prima cosa da fare è averne cura, ma ciò non toglie che con il passare del tempo si vada incontro all’usura. Molte sneakers, ma anche altre tipologie di calzature, fanno ad esempio delle pieghe fastidiose da vedere. Esiste però un metodo per toglierle, che non costa nulla, e si può fare in casa in pochi minuti.

Servono solo due cose indispensabili: un panno umido, meglio se in microfibra, e un ferro da stiro. A questo punto occorre la massima cura per poter ripristinare la scarpa facendola tornare come nuova. Innanzitutto bisogna fare in modo che la scarpa sia ben ferma e quindi posizionarla all’interno della carta, anche da giornale, che la renda rigida. Poi si può procedere con l’operazione principale.

La seconda cosa da fare infatti è rimuovere la piega utilizzando un panno umido, ben strizzato, che si può posizionare sulla parte in cui appaiono le piccole pieghe. In contemporanea si può prendere il ferro da stiro, impostato a temperatura bassa, e iniziare a stirare con molta cura fino a che la piega non sparisce del tutto. Ogni tanto infatti basta rimuovere il panno e controllare che il tutto stia avvenendo al meglio. Mai e poi mai rimuoverlo invece per stirare perché il ferro potrebbe causare bruciature involontarie.

Con queste piccole azioni, semplici, e perfette da fare in casa in qualsiasi momento, si possono ottenere scarpe come nuove in modo rapido e a costo zero!