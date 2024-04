Alessia Marcuzzi torna in tv dopo Boomerissima e Viva Sanremo! Ecco dove il pubblico la vedrà: un ritorno in grande stile.

Conduttrice e showgirl di successo Alessia Marcuzzi sta vivendo una seconda fase della sua carriera. Dopo aver legato il suo nome a reality come Il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi ha deciso di fare un passo indietro e guardarsi intorno.

Per anni ha infatti lavorato a Mediaset che le ha dato la possibilità di esprimersi e di far valere il suo talento, ma ad un certo punto ha deciso di fermarsi. Subito dopo la pandemia ha detto addio alla rete di Berlusconi e si è ritirata dalle scene per un periodo.

La conduttrice romana si è dedicata alla realizzazione di nuovi progetti: ha fondato un brand di accessori e non solo, ha fatto una analisi introspettiva cercando di comprendere meglio qual era la strada che voleva intraprendere. Grazie alla Rai ha potuto realizzare un format come Boomerissima, da lei condotto e in parte ideato. Un programma che ha avuto un immediato successo e che le ha permesso di mostrare il suo lato ironico e giocoso.

Grazie a Boomerissima ha incantato anche Fiorello che l’ha voluta al suo fianco per le due edizioni speciali di Viva Rai 2! in versione Sanremo. Oggi Alessia è momentaneamente lontana dalla tv, ma a quanto pare è prossima a tornare in video. L’esperto di gossip Giuseppe Candela ha rivelato sui social che la showgirl debutterà nelle prossime settimane in un format consolidato, che da anni riscuote l’attenzione del pubblico. Il riferimento non è alla serata speciale dei David di Donatello che andrà in onda il prossimo 3 maggio, dove Alessia affiancherà Carlo Conti, ma ad un altro programma perfetto per lo stile ironico e esuberante della Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi ritorno in tv: le indiscrezioni

Dopo aver divertito come inviata di Viva Sanremo, voluta da Fiorello, Alessia Marcuzzi ha detto sì ad un format che oggi è perfettamente nelle sue corde. La conduttrice lascia la Rai, anche se solo per una serata e approda su Tv8 a fianco della Gialappa’s Band. Alessia sarà l’ospite speciale della prima puntata di Gialappas Show, che debutta in prima serata il prossimo 10 Aprile.

Un ritorno in tv in grande stile per la Marcuzzi che non mancherà di prestarsi all’ironia e al sarcasmo dei tre noti commentatori. Alessia sta vivendo un momento di rinascita professionale, ha mostrato il suo lato spontaneo e leggero e questo piace al pubblico. Secondo alcuni rumors il suo è il nome più quotato alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo.