Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano un colpo di scena inatteso: scatta il bacio tra Marta e Vittorio Conti.

Novità inaspettate sul set de Il Paradiso delle Signore che da diverse stagioni monopolizza l’attenzione di un vasto pubblico. La soap opera made in Italy piace ai telespettatori e le vicende dei protagonisti che ruotano intorno al grande magazzino milanese appassionano giorno dopo giorno.

Al centro della scena ci sono Vittorio Conti, e il ritorno a Milano dell’ex moglie Maria Guarnieri. Ma anche la contessa Adelaide, Umberto, Matilde, e Tancredi con i loro intrighi e amori discussi e per alcuni impossibili.

E se Umberto non approva il riavvicinamento di Adelaide a Marcello, Marta è determinata a far annullare il suo matrimonio con Vittorio e per farlo deve ingraziarsi le attenzioni di Don Saverio. Conti pensa continuamente all’ex moglie, nonostante i sentimenti che prova per Matilde. Quest’ultima è lontana dal marito Tancredi che invece tenta di tutto per riconquistarla e per questo si mostra gentile con lei e le mostra il suo sostegno nel realizzare il progetto legato al padre.

Alfredo subisce il ricatto dell’amico Crespi, Alcide Rota, che lo intima a cedere il brevetto del cambio realizzato da Perico pena l’esclusione di Clara dalle gare ciclistiche. Umberto sembra distratto e per questo subisce le pressioni di Flora, diversamente Maria comunica ai genitori che vuole interrompere la relazione con Ciro, una notizia che lascia interdetta la famiglia della donna, in particolare il padre che è molto deluso da lei. Ma quel che più stupisce è il riavvicinamento di Marta e Vittorio. La Guarnieri incontro l’ex pubblicitario per comunicargli la sua decisione di annullare il matrimonio, ma succede l’inevitabile.

Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio riavvicinamento inaspettato

Secondo le anticipazioni diffuse in rete Marta e Vittorio sono sempre più intimi. Matilde lascia Milano per qualche giorno e questo agevola il riavvicinamento tra gli ex coniugi. I due si incontrano e fra loro scatta un bacio inatteso e appassionato: la situazione è sempre più rovente. In seguito Marta e Vittorio capiscono che devono affrontarsi, quello che c’è stato fra loro è stato importante e non può essere ignorato.

Conti è confuso, e distratto anche nei confronti di Matilde. La presenza a Milano di Marta gli ha creato una serie di insicurezze. Tancredi non può non cogliere l’occasione di riavvicinarsi all’ex moglie in questo momento difficile sentimentalmente per Vittorio. Il titolare de Il Paradiso delle Signore è diviso tra le due donne della sua vita: saprà fare la scelta giusta?