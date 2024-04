Matilda Pacelli ha rifatto le labbra? Mamma Katia Pedrotti sbotta e zittisce così gli haters

Katia Pedrotti accusata di nuovo dopo un ritocchino alle sue labbra. Ora in mezzo c’è sua figlia Matilda, che ci è cascata pure lei.

Non c’è pace per Katia Pedrotti, che è di nuovo finita nel vortice delle accuse. L’ex gieffina più popolare della storia del reality ha fatto parlare di sé per dei presunti ritocchini. La star del Grande Fratello aveva pubblicato una fotografia dove si intravedeva un livido sulle labbra e, dunque, facendo ipotizzare si fosse appena fatta fare un filler di acido ialuronico per aumentare il volume.

La showgirl non aveva preso bene le affermazioni di alcune follower e aveva sbottato, rivolgendo loro parole piuttosto pesanti per zittirle. Tuttavia quel livido resta un mistero, in quanto spesso è il risultato di quei ritocchini estetici per far aumentare le dimensioni delle labbra, anche perché Katia Pedrotti non ha fatto un aumento significativo delle dimensioni di queste. Recentemente su di lei un’accusa ancora più grave.

Nuove accuse per Katia Pedrotti, stavolta riguardano la figlia

Questa volta Katia Pedrotti è arrabbiatissima. Su Instagram le rivolgono nuove accuse e così qualcuna ha pensato di contattare l’ex star del Grande Fratello e moglie di Ascanio Pacelli per farle un’osservazione su sua figlia. Matilde Pacelli ha solo 16 anni ed è la figlia della coppia più conosciuta del GF. La ragazzina è nata dal loro amore ed è la primogenita, ha un fratello di nome Tancredi.

Una fan ha visto la foto che ritrae Katia con la figlia e le ha scritto accusandola di averle fatto fare un ritocco alle labbra. “Non mi dire che Matilda ha rifatto le labbra eh”. Così lei ha sbottato e ha risposto: “Ma ci sei??”. La fan non demorde e le ha risposto: “Ti sei scordata il naso”. Così Katia Pedrotti ha sbottato e le ha scritto: “Ti rispondo dicendo questo: tu vai in giro a fare la lista degli interventi estetici delle altre donne??”.

L’ex gieffina l’accusa poi di avere una vita deprimente. “Il mio intervento al naso è stato correttivo per la mia vita poiché non respiravo. Essendo asmatica potrai ben capire che è stato vitale per me. Non lo considero chirurgia estetica”, ha risposto lei. Poi ha accusato la fan di vivere male, così come tutte le donne che giudicano le altre usando i social network.