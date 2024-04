Il ritorno di fiamma di un’ex coppia di gieffini infiamma il gossip. I vipponi bruciano le tappe? Le indiscrezioni parlano di imminenti fiori di arancio.

Un’ex coppia di gieffini finisce al centro del gossip ancora una volta. Il loro amore, nato sotto l’occhio vigile delle telecamere e in seguito raccontato sui social continua a monopolizzare l’attenzione. Nella casa di Cinecittà hanno rivelato il loro caratteri decisi e determinati, ma poi si sono dichiarati presi l’uno dall’altra. .

Quando il reality è finito hanno confermato la veridicità dei loro sentimenti e nel giro di pochi mesi hanno realizzato progetti di vita privata e professionale importanti.

Dopo poco più di un anno di relazione hanno deciso di convolare a nozze. Lui le ha fatto una proposta di matrimonio eclatante: sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, davanti a stampa e fotografi. Poi le nozze sono state rimandate a causa dell’arrivo della loro prima figlia. Subito dopo la nascita della piccola la storia è andata in crisi e l’addio è stato imminente. Un addio ovviamente raccontato pubblicamente sia sui social che in tv. Entrambi infatti hanno condiviso post critici l’uno verso l’altra e hanno rilasciato interviste dove hanno raccontato la loro versione dei fatti.

La separazione sembrava definitiva e invece i due oggi sono tornati insieme: loro sono Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex coppia di gieffini sembra aver ritrovato il proprio equilibrio, e sarebbero prossimi a fare un passo importante. Più volte paparazzati insieme, i due avrebbero superato le incomprensioni rivelate anche nel salotto di Verissimo e avrebbero messo in primo piano il loro amore certi di fare del bene alla loro bambina. In molti si chiedono quanto durerà la tregua, visti i caratteri decisi di entrambi. L’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo alcune fonti molto vicina alla coppia, ha confermato che i due stanno vivendo un nuovo idillio. e sarebbero prossimi all’altare.

Basciano e Codegoni: “Presto sposi!”

“Presto sposi!” Questa la risposta di Deaianira Marzano ad un fan curioso, interessato a conoscere maggiori dettagli sulla reunion dell’ex coppia di gieffini. Nella domanda non si fa riferimento diretto a Basciano e Codegoni, ma a quanto pare è scontato che l’esperta di gossip parli di loro.

Ad oggi non ci sono altre fonti ufficiali, e i due diretti interessati non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. Tuttavia è certo che fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ci sia un riavvicinamento in corso anche se il matrimonio appare a molti fan prematuro.