Vogliono tutto e lo vogliono subito: sono loro i segni più avidi dello zodiaco

Alcuni segni zodiacali hanno come caratteristica l’avidità: vuoi andare a vedere, insieme a noi, quali sono? Chi sarà il primo della classifica?

L’astrologia ci fa capire meglio i segni zodiacali, facendo una serie di descrizioni sul loro lato caratteriale. Ad alcuni, infatti, piace di più uscire la sera, magari andando a ballare, mentre altri preferiscono stare a casa con poche persone, per fare solo un esempio.

Alcuni dei 12 segni zodiacali sembrano essere molto avidi. Essere avidi significa essere desiderosi in modo esagerato di una cosa (in genere, di beni e piaceri materiali). E forse, queste persone, provano anche un po’ di invidia verso coloro che hanno raggiunto degli obiettivi che volevano fare propri. Non riescono a gioire davanti a questa felicità. L’astrologia quindi ci mostra quali sono questi segni, forse e soprattutto nei sentimenti. Del resto, non è facile mostrare felicità, quando dentro si prova invidia.

In ogni caso, di seguito, troverai una classifica dei segni che sono tra i più avidi in tutto lo zodiaco. Andiamo a scoprire insieme quali sono.

I segni zodiacali più avidi sono loro: ecco la classifica

Forse potresti avere il sospetto su alcuni segni zodiacali, tanti altri invece ti potrebbero sorprendere. Uno dei primi segni a fare parte di questa classifica è il Toro: le persone nate sotto questo segno sono molto materiali. Potrebbero addirittura arrivare a farti sentire in colpa solo perché vorrebbero avere quello che hai tu. Attenzione a quando riveli qualcosa di te ad un Toro: sono sempre pronti a sminuirti!

Anche la Bilancia fa parte di questa classifica: i nati sotto questo segno vorrebbero tanto avere intorno a loro un po’ di pace e tranquillità. Ma se vedono qualcuno che ha qualcosa in più di loro, sono pronti a sminuire la faccenda con poche frasi.

Ma non è solo il Toro che prova invidia verso qualcuno, c’è anche il Capricorno che prova lo stesso sentimento. Questo segno potrebbe diventare molto geloso soprattutto di coloro che riescono ad avere di più nella vita, per quanto riguarda i beni materiali. Presta molta attenzione quando parli: come il Toro, anche lui potrebbe arrivare a dirti parole poco carine.

All’ultimo posto, troviamo lo Scorpione: il segno più geloso e avido di tutto lo zodiaco, oltre ad essere molto misterioso e passionale. Le persone nate sotto questo segno non riescono ad esternare tutto quello che provano e arriveranno anche a pugnalarti dietro le spalle per potersi vendicare anche solo di un torto subito molto tempo prima.