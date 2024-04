Federica Nargi sempre più convinta della scelta fatta: una soluzione molto pratica

Sui social confessa di essere sempre più convinta della sua scelta perché la reputa una soluzione molto pratica, a cosa si riferisce Federica Nargi.

Sempre incantevole e in forma smagliante Federica Nargi fa perdere completamente la testa a tutti ogni volta che si mostra. I suoi affezionati e tantissimi fan ammirandola in tutto il suo splendore non capiscono più nulla e non possono fare altro che riempirla di apprezzamenti e like. Che passi inosservata non è proprio possibile, con il suo fascino irresistibile incanta tutti.

In passato è diventata nota grazie a Striscia la notizia, nel famoso tg satirico infatti ha ricoperto il ruolo di velina per ben quattro edizioni al fianco dell’incantevole Costanza Caracciolo. Le due insieme hanno partecipato anche a Pechino Express e a distanza di molti anni continuano ad essere amiche. Rispetto al passato appare meno sul piccolo schermo ma ogni volta che accade fa impazzire tutti con la sua fantastica bellezza e le sue curve da paura.

Toglierle gli occhi di dosso è proprio impossibile ed è amatissima anche sui social, ad oggi sul suo profilo Instagram Federica Nargi conta 4,3milioni di follower. Questi non perdono occasione per farle notare quanto sia seducente e meravigliosa, i post che pubblica fanno sempre il boom di complimenti e like.

Federica Nargi ripensa alla sua scelta ed è sempre più convinta, cosa ha detto ai suoi seguaci

Chi segue la splendida modella e influencer sa bene che da qualche settimana ha totalmente cambiato il suo look, mostrandosi come non aveva mai fatto prima. Come? Con i capelli cortissimi, un cambiamento che è stato subito approvato dai suoi tantissimi follower, in qualsiasi modo decide di mostrarsi è sempre pazzesca.

Insieme alla sua splendida famiglia Federica Nargi sta trascorrendo qualche giorno di relax e vacanza in Egitto, un viaggio organizzato in occasione di Pasqua. Tanti gli scatti che sta pubblicando sul suo profilo Instagram, come sempre è bella da togliere il fiato ed è in forma smagliante.

Nelle scorse ore ha pubblicato una foto che la ritrae mentre si scatta un selfie in spiaggia, il sole la bacia e lei è favolosa. Nello scatto ha scritto che in molti le chiedono se si sia pentita di aver tagliato i capelli. Lei ha così risposto: “Assolutamente no. Taglio super pratico anche al mare.” L’ex velina quindi è sempre più convinta della scelta che ha fatto, con la chioma più corta perde meno tempo ed è un incanto.