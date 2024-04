Arriva il Bonus Extra sulla busta paga: tutte le info per non perderlo

Come ottenere un extra bonus sulla busta paga? Attenzione alla novità riguardante molti lavoratori e annunciata di recente

Il 2024 si è aperto con buone e cattive notizie sul fronte economico. Che fanno seguito alle decisioni del Governo, inserite nella Legge di Bilancio e non solo, in merito ad una molteplicità di settori, da quello relativo agli interventi sugli immobili agli stipendi, dalle pensioni a tutta una serie di altre agevolazioni prorogate, modificate dal punto di vista dei requisiti, eliminate o aggiunte.

Tra le cattive notizie figura ad esempio l’ultimo Decreto Superbonus che ha previsto l’interruzione di due misure ampiamente sfruttate ovvero sconto in fattura e cessione del credito; nel 2024 non sarà più possibile usufruirne ad eccezione del sismabonus. Mentre per quanto riguarda le buone notizie c’è una novità interessante riguardante le buste paga di molti lavoratori.

Aumenti in busta paga: chi è coinvolto e perché

Quello di cui stiamo parlando è un vero e proprio bonus aggiuntivo che numerosi lavoratori troveranno direttamente sulla busta paga insieme allo stipendio e del quale, dunque, potranno beneficiare fin da subito. La sua erogazione è motivata e fa capo ad un Decreto approvato di recente dal Consiglio dei Ministri e pubblicato, il 29 marzo, in Gazzetta Ufficiale: in esso sono contenute tutta una serie di misure e una di queste riguarda proprio l’extra importo una tantum che vuole rappresentare una sorta di premio per chi ha saputo mettere in pratica specifiche richieste provenienti ‘dall’alto’. Ma di cosa si tratta dunque?

Iniziamo subito col dire che i lavoratori coinvolti sono i dipendenti pubblici e, nello specifico quelli che operano presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o nelle sedi dell’Agenzia delle Entrate. E che il bonus erogato vuole rappresentare un riconoscimento dell’impegno da loro profuso nella messa in atto della riforma fiscale e di quanto previsto nel PNRR. Si prevede infatti, come da Decreto, un incremento della “componente variabile dei Fondi risorse per il personale non dirigenziale”.

Questo intervento vuole andare a motivare il personale nel continuare ad affrontare tutte le prossime sfide sia dal punto di vista professionale che organizzativo. Ed è anche pensato per ‘compensare’ in qualche modo il fatto che il quantitativo di mansioni richieste è oggi tale da non avere sufficiente copertura dal punto di vista del personale, richiedendo talvolta degli ‘extra’ sforzi ai dipendenti. L’importo aggiuntivo in busta paga ammonterà a 1000 euro.