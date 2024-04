Oroscopo, ogni segno zodiacale ha il suo vizio/difetto: scopri qual è il tuo

Avete considerato mai bene i vostri difetti? Sappiate che potrebbero variare in base al vostro segno zodiacale. Fateci caso

Si dice o ci dicono di prendere l’amico con il difetto suo ed in effetti quante volte non ci viene da considerare che siamo pieni di pregi o di aspetti positivi, ma anche di molti che sono ritenuti dai più e da noi stessi negativi per tante ragioni e c’è da anche da dire che molto spesso cerchiamo disperatamente di cambiare la nostra personalità o il nostro carattere per rendere i nostri difetti più accettabili o per migliorarci eliminandoli del tutto.

Ma la verità è che è davvero difficile riuscire a farlo, perché in effetti quanti possono davvero cambiarsi o migliorarsi? Bisogna cercare invece di accettare i propri difetti e gestirli nel modo più sano possibile specialmente quando ci troviamo a stare con gli altri oppure a vivere delle situazioni in cui sappiamo che questi vizietti, come siamo soliti chiamarli volgarmente, sembrano essere più visibili e ci danno maggiormente la caccia. Solo in questo modo potremo diventare sempre più consapevoli delle nostre azioni e del nostro modo di apparire e di comportarci, senza però risultare troppo severi con noi stessi.

Quali sono i maggiori difetti in base ai segni zodiacali

Forse non tutti sanno che i nostri segni zodiacali possono condizionare in modo notevole alcuni lati del nostro carattere e risultare parecchio evidenti. Per cui non ci basta che verificare in base alle stelle e al nostro segno quale vizio risulterebbe più evidente tra i tanti.

Per esempio pare che l‘Ariete sia molto egoista perché egocentrico, infatti sappiamo bene che spesso vuole decidere da solo e mettersi in mostra. Il Toro è tremendamente caparbio e si scosta raramente dalle sue decisioni, mentre il Gemelli spesso nasconde una doppia faccia con gli altri. Il Cancro sembra che faccia sempre qualcosa per ottenere qualcos’altro in cambio, mentre il Leone è forse il segno di fuoco più concentrato su se stesso.

La Vergine è un po’ troppo fissata sulle sue decisioni, mentre la Bilancia non ha molto slancio nel fare le cose. Lo Scorpione sembra essere abbastanza lussurioso. Il Sagittario pare essere molto altalenante di umore. Il Capricorno invece spicca per un’ambizione molto forte. Quando avete a che fare con un Acquario non fidatevi troppo, perché ha spesso la testa fra le nuvole, mentre i Pesci sembrano vivere un po’ troppo discostati dalla realtà.