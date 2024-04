Perché i pensionati italiani si stanno trasferendo in Albania: quando lo saprai farai le valigie anche tu

I pensionati italiani volano verso l’Albania per restarci definitivamente. La spiegazione è semplice, la nazione ha numerosi vantaggi.

Cosa offre l’Italia ai pensionati? Troppo spesso solo un assegno pensionistico troppo basso per godersi la vita e il meritato riposo. Da qui la grande fuga verso altre nazioni in cui con mille euro si vive tranquillamente.

Le tasse sono l’incubo degli italiani. Riducono notevolmente il budget a disposizione dei cittadini per vivere e soddisfare non solo i bisogni di prima necessità. Se da lavoratori ancora si può contare su uno stipendio medio che garantisce una minima qualità della vita, da pensionati è possibile che l’assegno pensionistico sia insufficiente. Il divario tra retribuzione e pensione, infatti, cresce sempre più soprattutto quando si rientra nel sistema di calcolo contributivo.

Come vivere con mille euro di pensione in Italia? La prospettiva è di anni di sacrifici e limitazioni. Niente viaggi, niente hobby, perché accettare le rinunce se in un’altra nazione si può vivere bene? Da qui la grande fuga di tanti pensionati verso Paesi esteri con minore tassazione e un costo della vita più basso. Non bisogna neanche andare troppo lontano.

Volare verso l’Albania per godersi la pensione

Perché vivere la pensione in Albania? Il pensionato che si trasferisce nella nazione vicina all’Italia può chiedere all’INPS la pensione lorda per farla tassare in Albania ma sapete cosa c’è di bello? L’Albania non tassa le pensioni estere. La nazione ha una convenzione bilaterale con l’Italia secondo la quale i pensionati che spostano la residenza sono soggetti solo all’imposizione del Paese di residenza.

Poniamo il caso del pensionato con pensione lorda in Italia di 1.500 euro e netta di 1.150 euro. Nel momento in cui trasferirà la residenza in Albania e ci vivrà minimo sei mesi all’anno riceverà mensilmente 1.500 euro pieni. Un ottimo vantaggio, dunque, specialmente se si associa ad un più basso costo della vita, circa del 50% rispetto a quello della nostra nazione. Beni e servizi costano meno che in Italia per un ulteriore risparmio e la possibilità di godersi veramente la pensione.

In più l’Albania ha dei paesaggi incantevoli soprattutto lungo la costa. Mare cristallino e lunghe spiagge e un clima mite. Aggiungiamo la vicinanza con l’Italia che permette di venire a trovare parenti e amici spesso senza grandi spese e l’ospitalità del popolo albanese come elementi aggiuntivi che spingono i pensionati italiani a trasferirsi in Albania. Cosa ne pensate, siete pronti per preparare le valigie?