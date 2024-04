Cosa nascondono Margarita e Fernando? Colpo di scena nelle prossime puntate de La promessa

Nuove clamorose anticipazioni su Margarita e Fernando: colpo di scena nelle prossime puntate

Prosegue con grande successo la messa in onda de La Promessa. La serie televisiva in onda su canale 5 continua a tenere incollati i telespettatori curiosi di sapere cosa accadrà ai loro protagonisti. Ebbene, grazie agli spoiler possiamo svelare in largo anticipo cosa vedremo nei prossimi appuntamenti.

Le anticipazioni ci fanno sapere che ancora una volta la marchesa Cruz Ezquerdo farà vedere la sua ira. Insospettita dall’improvviso arrivo nella tenuta dei cognati Fernando de Lujan e Margarita i genitori della nipote Martina, la dark lady metterà in atto uno dei suoi piani per cercare di capire cosa in effetti nascondono i due. Ed ecco che il suo intuito non si smentirà. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.

Margarita e Fernando nascondono qualcosa? Colpo di scena nella soap

Le anticipazioni de La Promessa ci fanno sapere che nei prossimi episodi si presenteranno alla villa della marchesa, Fernando e Margarita. La coppia vorrà riportare Martina a Madrid. Ma per quale motivo? Inoltre, la coppia farà sapere a Cruz ed Alonso che non erano a conoscenza che la ragazzina stesse alla tenuta, ma erano convinti che vivesse a Parigi per seguire le lezioni di moda. Martina invece ha mandato sua cugina sotto falsa identità facendo credere a tutti che vivesse in Francia.

Capito di essere stati preso in giro per tanto tempo i suoi genitori spingeranno la giovane a confessargli per quale motivo non è andata a Parigi e soprattutto perché ha mentito. Con le lacrime agli occhi, la ragazza svelerà dunque di essere stata colta in flagrante, ad una festa, mentre baciava il promesso sposo di Beatriz Oltra, la ragazza che è stata ospite a La Promessa.

Viste tutte le bugie raccontate, compresa quella della pazzia, Alonso non saprà davvero cosa fare e come comportarsi. Alla fine però dopo una lunga riflessione continuerà ad ospitarla, opponendosi al desiderio di Fernando e Margarita di portare la loro figlia con la forza a Madrid. Questo avverrà dopo che Cruz mettendosi in mezzo cercherà di fargli capire che quello che ha fatto Martina alla festa non è stato poi così grave. Secondo la marchesa la giovane si è solo lasciata trasportare dai suoi sentimenti. Una decisione che però manderà su tutte le furie Margarita dato che dirà alla Cruz di non mettersi in mezzo.