Se hai questo documento potrai evitare i turni al lavoro: decisione storica, corri a controllare

Se hai un documento in particolare a lavoro potrai evitare i turni. Questa decisione storica ti consente di avere un favoritismo: ecco quale.

Ci sono alcune tipologie di lavoro che richiedono turni anche massacranti, in special modo quelli notturni, ma una decisione storica ha creato una svolta nel modo di organizzare il lavoro. Chi ha questo documento infatti può tranquillamente evitare di farli: ecco di cosa si tratta.

Stai cercando di capire come evitare i turni a lavoro? Un modo c’è e ti occorre solo un documento per sapere se anche tu ne puoi usufruire. Controlla se hai a disposizione questa agevolazione, una decisione storica ha cambiato radicalmente il modo di organizzare l’attività lavorativa per chi ha questa difficoltà: ecco di cosa si tratta.

Turni di lavoro, come evitarli: se hai questo documento ne sei fuori

Addio turni di lavoro per chi ha un problema importante che, finalmente, la legge riconosce. Bisogna precisare che il lavoratore, o la lavoratrice, che si trova in queste situazioni non sceglie di evitare i turni per negligenza, ma per necessità che durano una giornata intera. La decisione storica infatti precisa che i caregiver possono essere esonerati dal lavoro notturno. Con la Legge n. 104/1992 vengono stabilite alcune agevolazioni per chi si prende cura dei un familiare con handicap, ovvero i cosiddetti caregiver. Tra i diversi benefici rientra anche quello dell’esonero dai turni notturni: ma vediamo meglio cosa dice la legge a tal proposito.

Secondo il comma 1 dell’art. 3 della legge 104, chi ha diritto alla Legge 104 è perché ha una disabilità o fisica o motoria, o sensoriale, che si può aggravare nel tempo. Questa difficoltà prevede che vi sia un modo per la persona affetta, di avere un miglioramento della vita che necessita un’assistenza generale, permanente e continuativa. Si tratta dell’accompagnamento che una persona può richiedere per assistere un familiare disabile. In questo caso, se quella persona ha un lavoro, viene esonerata dai turni notturni.

Con “turno notturno” non si intende solo la notte, ma un’attività lavorativa che viene svolta durante almeno sette ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo la normativa infatti i lavoratori che hanno a proprio carico un soggetto disabile, non dovranno lavorare durante quelle ore. Queste categorie non possono essere obbligate e fare gli stessi turni degli altri lavoratori.

Chiaramente l’assistenza prestata deve essere sistematica e adeguata e su questo la Cassazione, con l’ordinanza n. 12649 del 2023, ha fatto un’aggiunta. Ovvero il caregiver lavoratore, che assite un familiare con disabilità, può essere esonerato dal lavoro notturno. Questo avviene indipendentemente dal fatto che sia stata o meno riconosciuta la gravità della disabilità ai sensi del comma 3.