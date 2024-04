Kate come Diana, le voci sempre più insistenti spaventano tutti

Kate e Diana sembrano legate da un inquietante filo rosso: le voci che stanno spaventando l’opinione pubblica.

Prima di annunciare la sua malattia, Kate sembrava essere riuscita nella difficilissima impresa di essere contemporaneamente una principessa della monarchia più famosa del mondo e una persona felice. Questo miracoloso gioco di equilibri non era riuscito a Diana, la quale venne disastrosamente schiacciata dalla pressione mediatica ed emotiva legata al suo ruolo.

Come sappiamo, infatti, Diana non riuscì a tollerare la freddezza di Carlo e della Famiglia Reale, non riuscì a sopportare l’idea che suo marito fosse da sempre innamorato di un’altra donna e, soprattutto, non riuscì a sopportare l’interesse morboso della stampa nei suoi confronti, soprattutto nel momento in cui si fidanzò ufficialmente con Carlo.

Il titolo di “Principessa Triste” che la stampa affibbiò a Diana avrebbe potuto sembrare fin troppo romanzesco ma purtroppo fu terribilmente adatto a descrivere la vita della più famosa Principessa del Galles. Anche se la Royal Family tentò disperatamente di nasconderlo, infatti, Diana dovette affrontare una grave depressione post partum a seguito della nascita di William e arrivò addirittura a contemplare pensieri suicidi. Nel tempo la Principessa sviluppò anche una grave forma di bulimia con cui tentava di gestire l’ansia crescente: prima del matrimonio dimagrì così tanto da costringere le sarte a stringere ripetutamente il suo vestito.

Kate e Diana: la maledizione della Principessa del Galles

Le ultime dichiarazioni pubbliche di Kate hanno gettato nello sconforto milioni di persone, che si sono strette intorno alla Principessa offrendo tutto il possibile sostegno morale. Mentre auguravano a Kate di guarire presto dal cancro che l’ha improvvisamente colpita, però, tantissime persone non hanno potuto fare a meno di riflettere sulla sfortuna che colpisce tutte le Principesse del Galles.

Anche la vita di Kate, come quella di Diana, sembrava destinata a essere perfetta: un matrimonio da favola, una vita di agi e di fama, una bellissima famiglia. Entrambe però sono state beffate dalla sorte, che ha tolto a Diana la serenità mentale e ha privato Kate di quella forza fisica di cui, fin da giovane, la Principessa è sempre stata estremamente fiera.

Il fatto che Kate abbia portato costantemente al dito l’anello di fidanzamento di Diana per quasi 15 anni ha creato un collegamento diretto nell’immaginario collettivo tra la madre e la moglie di William il quale, per la seconda volta nella sua giovane vita, sta temendo di perdere la donna che ama di più al mondo.