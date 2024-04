La dieta di Elenoire Casalegno per l’Isola dei Famosi 2024: ecco cosa mangia in Honduras

Elenoire Casalegno, che cosa mangia in Honduras: ecco svelata la dieta dell’inviata dell’Isola dei Famosi.

La nuova edizione di uno dei reality show più amati di sempre, L’Isola dei Famosi, è ormai pronta ad aprire ufficialmente i battenti. Lunedì 8 aprile 2024 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata del programma condotto da Vladimir Luxuria, che sarà accompagnata da Sonia Bruganelli e Dario Maltese nei panni di opinionisti.

Inviata di quest’anno sarà invece Elenoire Casalegno. E proprio lei nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram un post che non è passato inosservato agli occhi dei fan.

Qui la Casalegno ha rivelato che dieta starebbe facendo in Honduras. Ecco che cosa mangia l’inviata dell’Isola dei Famosi. Davvero da non credere!

La dieta di Elenoire Casalegno per l’Isola dei Famosi 2024: cosa mangia l’inviata

Come abbiamo anticipato, nelle ultime ore l’inviata dell’Isola dei Famosi 2024, Elenoire Casalegno, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha svelato quale sarebbe la sua dieta in Honduras. “Non è una sponsorizzazione, è quello che mangio ogni giorno”. Ha esordito sul web la conduttrice.

“Riso, pollo, platano fritto… platano fritto, pollo, riso”. Ha aggiunto subito dopo in tono ironico. Insomma, è proprio così che la nuova inviata dell’Isola si starebbe preparando a ricoprire il suo ruolo. Del resto, sarebbero proprio queste le principali specialità locali. Basta, infatti, guardare la foto per capire che in effetti la Casalegno starebbe dicendo la verità.

Nello scatto si vede la stessa Elenoire seduta sul letto che mangia quelle che sembrerebbero essere delle chips di platano. “Buono eh… ma un’amatriciana?” ha scritto l’inviata poco più sotto scherzando su quanto in questo momento desidererebbe gustare un buon piatto di pasta.

“Vabbè, c’è chi starà peggio di me, chi non mangerà proprio!” ha infine concluso alludendo ai naufraghi dell’Isola che ovviamente dovranno affrontare i morsi della fame, avendo a disposizione poco cibo su cui contare.

Come sappiamo, infatti, ogni anno la questione dell’alimentazione sull’Isola dei Famosi è una delle più grosse difficoltà riscontrate da parte dei concorrenti, i quali nel corso del reality arrivano a perdere parecchi chili proprio per la scarsità di viveri disponibili.

Ad ogni modo, il post della Casalegno ha subito ottenuto tantissimi like ed altrettanti commenti. “Ma un bel brasato con la polenta?” ha scritto qualcuno continuando ad ironizzare sul tema del cibo. “Fatti preparare un bel piatto di Gallo pinto e una cerveza” ha aggiunto subito dopo un altro utente. Qualche altro fan ha invece colto l’occasione per farle i complimenti per la perfetta forma fisica e per augurarle buona fortuna per questa nuova avventura!