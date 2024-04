“Vanno a vivere insieme”, spoiler sugli ex gieffini: la scelta dopo il Grande Fratello

C’è aria di convivenza dopo il Grande Fratello? Ecco lo spoiler sugli ex gieffini. Vediamo insieme di chi si parla e che cosa hanno deciso di fare.

All’interno della casa del Grande Fratello, molti sono i legami che si sono rafforzati altri invece che sono nati dal nulla. Infatti, basti pensare a Perla Vatiero e Mirko Brunetti i quali, dopo l’esperienza Temptation Island, si sono avvicinati, facendo sì che la loro relazione fosse più forte che mai.

Ma ecco che spunta un’indiscrezione secondo cui anche altri due volti del mondo dei reality abbiano deciso di vivere insieme. Di chi si tratta? Anche in questo caso si fa riferimento a due ex gieffini i quali hanno deciso di dare questa grande notizia tramite una diretta Instagram. Vediamo insieme chi sono e che cosa hanno detto.

L’annuncio della convivenza di due ex gieffini

Protagonisti di questa storia sono due volti che abbiamo imparato a conoscere dietro le telecamere del Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Federico Massaro.

I due, grazie alla permanenza nella casa, sono stati in grado di instaurare un ottimo rapporto di amicizia, un legame che continua ad andare avanti anche adesso che il reality è giunto al termine.

Durante le scorse ore, i due gieffini hanno fatto una diretta Instagram insieme, l’occasione perfetta per fare un annuncio a tutti i follower connessi: “Vitto verrà a vivere da me per un po’ nel mentre che il magico Billy mette a posto casa sua”. E così, si viene a conoscenza del fatto di due modelli hanno deciso di condividere la stessa casa.

Vittorio Minozzi, la cui uscita dalla casa è stata un duro colpo per Beatrice Luzzi, inizierà una splendida convivenza con il suo amico Vittorio Massaro. Sappiamo che entrambi condivideranno non solo la casa ma anche il lavoro, ossia quello di modello.

Vittorio Menozzi infatti nel 2022 ha firmato un contratto con un’agenzia internazionale attraverso la quale è apparso nella campagna pubblicitaria di Trenitalia mentre in seguito è stato scritturato da una seconda agenzia, la trend model management il cui compito è quello di gestire i suoi impegni in Spagna, paese da cui riesce ad ottenere un gran numero di ingaggi.

Lo stesso lavoro di modello è quello che interessa anche Federico Massaro. Infatti, quest’ultimo nel 2018 ha iniziato una collaborazione con Dolce e Gabbana e, nel corso degli anni, ha sfilato più volte sulle passerelle presentando le nuove collezioni della casa di moda. Nel 2019 è apparso in altre due campagne per Dolce e Gabbana oltre che aver lavorato per molti altri marchi della moda come Brosway, Fila, Alvaro Moreno, Liu Jo e Oakley.