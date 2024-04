Aggiorna i tuoi contatti su MyINPS e aderisci ai servizi, l’INPS ti invia notifiche sulle prestazioni in tempo reale

Aggiornando i contatti su MyINPS e aderendo ai servizi, l’INPS ti invierà notifiche sulle prestazioni. Ecco come usufruirne subito.

Negli ultimi tempi, l’INPS sta adottando una serie di misure intelligenti che hanno come obiettivo quello di fornire ai contribuenti servizi extra a cui poter accedere direttamente online. Così da non perdersi nemmeno una comunicazione e di avere tutto sempre a portata di mano in tempo reale.

Oggi vi parliamo in particolare di uno strumento di cui potete godere semplicemente aggiornando i vostri contatti su MyINPS e aderendo ai servizi. Se lo fate subito, l’INPS vi invierà delle notifiche in tempo reale e sarete sempre certi di non perdervi nulla. Ecco tutti i passaggi da seguire, con questa guida facile e veloce risolverete in men che non si dica e potrete godere di un servizio che fa della digitalizzazione e dell’evoluzione le sue armi migliori.

MyINPS e servizi proattivi: cosa sono e come si attivano

I servizi proattivi dell’INPS sono una modalità di accesso a numerosi vantaggi tramite il portale MyINPS e che potrebbero tornarvi particolarmente utili. Pensati per dare una semplificazione dell’attività amministrativa e costruire un rapporto di fiducia solido tra Istituzione e cittadino, permettono di essere rapidamente corretti e indirizzati. Così da sapere quali sono gli adempienti da compiere e gli oneri non essenziali.

Per poter realizzare i servizi in modalità produttiva, bisogna per prima cosa accedere all’area MyINPS del portale. A questo punto, andate su Vai ai tuoi consensi e poi prendete visione delle varie informazioni legate ai servizi proattivi erogati. Potete aderirvi semplicemente cliccando su Adesione ai servizi proattivi e poi Acconsento. Con la conferma che può venire revocata quando e come volete. Tra i servizi in modalità produttiva più interessanti, segnaliamo la campagna informativa per la promozione dell’adesione e un’altra rivolta ai giovani lavoratori del settore privato.

Lo scorso settembre 2023 è stata poi avviata la campagna informativa in merito all’Assegno unico universale rivolto ai neo-genitori. Con tutte le informazioni del caso per poter presentare o integrare la domanda. Con l’aggiornamento ISEE sottolineato come fondamentale e da presentare in tempi celeri. Questo e tanto altro potrà essere sempre a vostra disposizione, semplicemente accedendo all’area MyINPS e fornendo tutti i consensi del caso. Ci metterete qualche minuto ma avrete notifiche in tempo reale sempre a vostra disposizione, quando e ovunque vi troviate.