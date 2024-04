Addio evasori fiscali: adesso gli Agenti di Riscossione più rigidi saranno premiati in denaro

Addio agli evasori fiscali con questa nuova norma: gli Agenti di Riscossione saranno ora più rigidi ed ecco come verranno premiati in denaro.

Un ulteriore premio in denaro per ostacolare l’evasione fiscale. Così gli Agenti di Riscossione saranno premiati ulteriormente con soldi per tutto quello che riescono a recuperare: la nuova stangata per gli evasori è dietro l’angolo!

Il Governo Meloni ha operato moltissimo nel settore dell’evasione fiscale e ha portato l’attenzione pubblica su una misura in particolare. Si tratta di un bonus economico per gli Agenti di Riscossione, soldi che saranno elargiti per chi riesce a scovare gli evasori fiscali: ecco di cosa si tratta.

Stop all’evasione fiscale con questo bonus per gli Agenti di Riscossione.

Con la nuova norma è previsto un bonus di ben 1000 euro per i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane e Monopoli. Si tratta di un premio extra erogato nei prossimi due anni, che si pone l’obiettivo di abbattere l’evasione fiscale. Il contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è fondamentale per l’importante riforma fiscale in corso che mira a lottare contro gli evasioni con un piano mirato.

L’incentivo economico è sicuramente la strada giusta infatti i contribuenti potrebbero a questo punto decidere di adempiere spontaneamente alle proprie obbligazioni fiscali. All’interno di questo quadro di riforme emerge quindi un bonus che riconosce il valore e al tempo stesso un incentivo in termini economici.

Il bonus è infatti un riconoscimento del valore dell’impegno degli Agenti di riscossione, e diventa uno degli obiettivi cardine del PNRRR che darà una dotazione finanziaria di 51 milioni di euro, attingendo al fondo per l’attuazione della delega fiscale. Questo incentivo serve per garantire lavoro più efficiente degli agenti di riscossione e quindi è diretto a coloro che riescono a recuperare di più con lettere, avvisi bonari e cartelle esattoriali.

Gli obiettivi sono duplici: da un lato si vuole ridurre il tax gap, la discrepanza tra le entrate fiscali dovute allo Stato e quelle incassate, è del 15%. Dall’altro si cerca di incentivare una maggiore efficienza delle agenzie fiscali.

L’Agenzia delle Entrate, è il caso di dirlo, opera però con un organico non al pieno infatti il governo programma anche di incrementare le assunzioni nei prossimi anni per accrescere l’operatività. Il bonus di 1000 euro l’anno per i dipendenti fiscali sarà quindi solo un primo passo nello stimolare l’aumento della produttività.