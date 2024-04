“Delle donne non mi fido”: messaggio in codice di Brando per Raffaella? Il video post Uomini e Donne è virale

Brando e Raffaella sono molto affiatati e sui social è diventato virale un video che raffigura il tronista fare una dedica molto particolare. Scopriamo insieme quale.

La scelta di Brando è stata Raffaella Scuotto. Il tronista, dopo mesi di indecisione, ha optato per la giovane napoletana preferendola a Beatriz. Una scelta avvenuta sia di testa che di cuore che ha emozionato tutti, pubblico in studio e quello da casa.

La puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 26 marzo su Canale 5, ha totalizzato quasi 3 milioni di spettatori e il 26% di share. Numeri molto alti che mostrano come l’educazione e l’atteggiamento sempre pacato e mai sopra le righe del giovane, sia entrato nei cuori di tutti.

Attualmente stiamo assistendo al trono di Ida Platano che sembra sempre più confusa tra i suoi due corteggiatori, Mario e Pierpaolo. L’ex dama del dating dei sentimenti, che per sette anni ha fatto parte del parterre, si è rimessa in gioco in questo nuovo ruolo ma il suo percorso sta subendo molte battute d’arresto. Accanto a lei siede Daniele, il nuovo tronista, dal carattere molto diverso rispetto a quello di Brando. Il giovane ha anche fatto richiamare Beatriz e le ha chiesto se voleva rimanere a corteggiarlo ma Beatriz ha rifiutato.

Uomini e Donne, il video in cui Brando si prende gioco di Raffaella

Ma tornando a Brando, lontano dalle telecamere sta vivendo la sua storia d’amore con Raffaella. I due sono molto affiatati e postano sui social foto e video dei momenti passati insieme. Tra mazzi di rose, cene e dediche (come quando Raffaella ha detto che il tronista è la sua luce), la nuova coppia ha trascorso la Pasqua insieme. Ora però bisogna trovare un modo per superare la distanza: Brando infatti è di Treviso mentre Raffaella è di Quarto, in provincia di Napoli.

Sui social poi è diventato virale un filmato in cui Brando prende in giro la sua ragazza sulle note di un brano che è stato riscoperto dai giovani grazie all’ultimo Festival di Sanremo. Si tratta di ‘Ma che idea’ di Pino D’Angiò che è stato cantato in una nuova versione con i Bnkr44. Una parte del brano ha fatto sorridere i fan perché Brando, seduto su una sedia, guarda Raffaella e le canta: “Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito. Troppo spesso si finisce, che una donna ti tradisce“.

Tra le risate generali dei due, Brando continua a cantare il brano che sembra proprio rivivere il suo percorso a Uomini e Donne e la sua indecisione: “Non mi importa se sono bionde, o more, a me basta che son tonde e disposte a fa l’amore“. Un video che ha fatto subito incetta di like.