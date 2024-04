Profumi firmati in “regalo” il trucco che spopola sul web: è diventato virale, funziona veramente

In questo periodo, il costo dei profumi firmati potrebbe essere un problema. Ma come ottenerlo senza spendere troppo?

Oggi come oggi, ogni qualvolta ci si prepari per uscire, ci sono alcune azioni che facciamo automaticamente e che appartengono ormai alla nostra routine. Quindi ci si butta giù dal letto, ci si dà una rinfrescata, ci vestiamo e, prima di attraversare l’uscio di casa, si utilizza quel profumo diventato ormai un segno inconfondibile del nostro modo di essere.

La maggior parte dei profumi più famosi ha un costo decisamente molto elevato al punto che ce ne sono alcuni modelli che possono arrivare a costare fino a 100 euro. Insomma, un prodotto non adatto a tutte le tasche soprattutto se si pensa a quanto sia difficile arrivare a fine mese in questo periodo. Ma ecco che alcune aziende hanno deciso di venire incontro ai consumatori proponendo dei profumi di ottima qualità e che hanno un costo decisamente molto più basso. Vediamo di quali prodotti stiamo parlando.

Come ottenere degli ottimi profumi ad un costo sostenibile

L’azienda Aldi ha pensato di proporre un profumo alla portata di tutti. Si tratta della fragranza His & Her Cozmo venduto in una confezione da 100 ml e il cui costo è di 6,99 euro.

In questo modo, gli interessati avranno la possibilità di risparmiare moltissimo se si pensa che i profumi famosi come Phantom e Fame di Paco Rabanne hanno un costo di 90 euro.

Inoltre il supermercato ha pensato anche di lanciare all’interno dei negozi Only Natural, Mon Amour e Prism alcune eau de parfum il cui costo è di 5,99 euro. Insomma, non si tratta solo di profumi perfetti da acquistare per se stessi ma anche per fare un regalo che sia bello e, allo stesso momento, che non sia troppo costoso.

Tra i prodotti messi a disposizione troviamo anche l’aeu de toilette Gardenia & Vanilla di M&S il cui costo è di 12,50 euro per 100 ml, un profumo perfetto per coloro che adorano le fragranze di Daisy di Marc Jacob il quale ha un costo di 54 euro per 50 ml.

Un ottimo sostituto di Mugler Alien il cui costo è di 73 euro per una confezione di 60 ml è l’eau de parfum di Next da 100 ml con un prezzo di 16 euro. Il celebre J’Adore di Dior il cui costo è di 116 euro può essere paragonato a Wonder Rose 90 ml di Zara al costo di 12,99 euro. Insomma, delle alternative molto buone che permettono di mettere le mani su profumi che altrimenti sarebbero rimasti soltanto un desiderio inarrivabile.