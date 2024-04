Ex Uomini e Donne incinta per la terza volta: dolce annuncio dopo il doppio lutto

Una ex di Uomini e Donne è incinta per la terza volta. Arriva il dolce annuncio dopo il triste epilogo della doppia tragedia. Ma di chi stiamo parlando?

Il programma di Maria De Filippi regala ai suoi appassionati una splendida notizia che vede una protagonista in dolce attesa.

I personaggi che sono passati dal reality show hanno raggiunto grande notorietà e oggi grazie ai social network sono seguiti anche anni dopo la fine della loro avventura. Sebbene non tutti vengano apprezzati alla stessa maniera sono diversi i protagonisti che abbracciano il successo e che riescono a raggiungere il cuore della gente.

Tra questi c’è sicuramente la ragazza di cui parliamo oggi che nella trasmissione è stata a lungo corteggiatrice. Dopo aver partecipato a U&D dal 2017 al 2018 ha deciso di intraprendere il percorso da influencer che le ha permesso di arrivare a fare anche l’attrice e la modella. Su Instagram oggi è seguita da quasi 160mila persone e proprio in questi giorni ha voluto annunciare di essere in dolce attesa. Ma di chi stiamo parlando?

Uomini e Donne, incinta per la terza volta

Molti di voi avranno capito che la protagonista di questa storia è Ester Glam che fu corteggiatrice a Uomini e Donne di Paolo Crivellin, ma che da tempo è insieme al noto chef Luca Baldacci. I due hanno messo alla luce già due splendidi bambini, Brando e Gabriele.

Purtroppo a gennaio 2023 la coppia ha dovuto affrontare un doppio lutto, perché la donna ha perso i due gemellini che dovevano allargare la loro famiglia. Oggi però è tornato il sorriso con un video che sui social riassume tutta la loro felicità.

Vediamo infatti Ester abbracciare il suo compagno sulle note di The Blower’s Daughter di Damien Rice. In mano la ragazza ha una foto di un’ecografia che mostra la nuova maternità. A commento scrive: “Come può uno scoglio arginare il mare? #tiaspettiamo, nostro terzo miracolo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esther Glam (@esterglam5__)

I fan hanno riempito il post di messaggi d’affetto, dimostrando la felicità per quanto accaduto. Sicuramente la famiglia di Ester si merita questa felicità dopo un momento difficile come quello vissuto lo scorso anno, quando, come detto, si sono trovati ad affrontare la perdita di due gemellini. Oggi però la loro famiglia si sta per ampliare anche se ancora non sappiamo se sarà un maschietto o una femminuccia.