Kate, il modo straordinario con il quale i figli la stanno aiutando ad affrontare la malattia

La forza della famiglia reale è messa in luce dalla determinazione dei figli di Kate Middleton nel sostenere la mamma nella sua battaglia contro il cancro.

È consuetudine durante le vacanze scolastiche, per la Principessa del Galles passare del tempo con i propri figli: il principe George, la principessa Charlotte e il piccolo principe Louis. Questi momenti preziosi sono diventati ancora più significativi dopo che Kate ha condiviso la sua lotta contro il cancro con il mondo, in un toccante video pubblicato il 22 marzo.

Nel video, Kate ha rivelato quanto sia stato importante spiegare la situazione ai suoi figli in modo adatto alla loro età, assicurandogli che starà bene. Ora, un amico di famiglia svela che i bambini stanno offrendo un sostegno prezioso alla loro mamma durante il suo trattamento, con il sorriso e una straordinaria resilienza.

La forza di Kate sono i suoi figli

Sia William che Kate sono genitori devoti. Si pensa che la principessa abbia aspettato per annunciare pubblicamente la sua diagnosi di cancro fino a quando i suoi figli non si fossero separati per le vacanze di Pasqua, per proteggerli dall’inevitabile attenzione dei media.

Un gesto che lei stessa ha fatto intendere durante il doloroso annuncio che ha scosso il mondo intero: “Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”, ha detto in quel momento. Un momento delicatissimo che richiede rispetto e soprattutto silenzio, cosa che Kate come donna e prima di tutto come mamma desidera tanto, proprio per proteggere i suoi bambini.

La vicinanza dei bambini per la Principessa del Galles è fondamentale in questo periodo: sono sicuramente loro, a parte William, a darle tutta la forza di cui ha bisogno per andare avanti e sconfiggere la brutta malattia che si è impossessata della sua vita. I loro sorrisi, il loro affetto e sicuramente la loro allegria la distrae dal baratro in cui si sente essere caduta.

Mentre la famiglia trascorre del tempo insieme, in privato, durante questo periodo cruciale, il principe William si prepara a riprendere i suoi doveri pubblici una volta che i bambini torneranno a scuola. Kate, d’altra parte, si concentrerà sulla sua guarigione, rimanendo lontana dagli occhi del pubblico per la maggior parte del tempo, ma pronta a tornare ai suoi doveri ufficiali non appena le sarà permesso dalla sua squadra medica.