“Tutte vedove”: bomba a Uomini e Donne, clamorosa rivelazione su Tiziana Riccardi

Bomba a Uomini e Donne: l’incredibile dichiarazione su Tiziana Riccardi ha sollevato polemiche.

La stagione in corso di Uomini e Donne si avvia verso il gran finale, a breve infatti i protagonisti dello show dovranno salutare i telespettatori in vista della consueta pausa estiva. Quella che si avvia alla fine è stata caratterizzata da colpi di scena repentini e inaspettati che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso, incentivandoli a guardare le puntate per scoprire tra chi scoppiasse l’amore.

I cavalieri e le dame di questa stagione si sono messi in gioco senza riserve alla ricerca dell’anima gemella, alcuni di essi hanno con caparbietà ed un pizzico di fortuna trovato il compagno della vita.

Tra gli addii alla trasmissione più acclamati dal pubblico c’è stato quello di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, i due dopo continui conflitti e allontanamenti hanno compreso di voler stare insieme e oggi sono felici e affiatati. Continuano a suscitare la curiosità dei fan del programma che li seguono con interesse sulle piattaforme digitali.

Gli occhi dei telespettatori sono fissi e puntati anche su Ida Platano, la tronista bresciana che è salita al trono qualche mese fa. Sta conoscendo Pierpaolo e Mario, entrambi fascinosi e partenopei hanno stuzzicato il suo interesse ma, il percorso giunge alle battute finali e dovrà giocoforza fare una scelta.

A rendere tutto più appetibile sono le baruffe e le battute dei simpaticissimi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari che con schiettezza e ilarità commentano quanto accade al centro dello studio. Tra i fatti più controversi della settimana, c’è quello che vede protagonista la splendida Tiziana Riccardi, miss giunta negli studi Elios per cercare l’amore.

Se all’inizio del suo percorso Tina Cipollari ha creduto in lei e nella veridicità dei suoi intenti, con il trascorrere del tempo ha nettamente cambiato idea. Nel corso delle ultime puntate le ha infatti puntato il dito contro, accusandola di essere alla sola ricerca della visibilità.

La dama ha categoricamente allontanato ogni accusa, asserendo di desiderare una storia d’amore travolgente, che sia duratura e che possa donarle serenità e gioia. La situazione è divenuta ancor più tesa e complicata tra le due donne quando, la frequentazione tra la dama e il cavaliere Angelo si è conclusa. Tina ha nuovamente messo nero su bianco i suoi dubbi e le ha detto a chiare lettere: “Non sei qui per cercare un uomo”, parole che hanno ferito Tiziana che ha prontamente ribattuto rispondendole di sbagliarsi.

Uomini e Donne, Tina l’ha detta grossa contro Tiziana?

Nel corso del passato appuntamento una frase in particolare di Tina Cipollari ha sollevato discussioni sui social. Tiziana lavora come collaboratrice domestica e spesso in puntata si è discusso della sua vita professionale – che a suo dire – le porterebbe via molto tempo e le impedirebbe di dedicare attenzioni e premure ai cavalieri che frequenta. L’opinionista ha storto il naso dinanzi a queste sue parole, arrivando a tirare fuori il telefono per mostrare ai presenti in studio fotografie che ritraevano la dama intenta ad allenarsi e a trascorrere momenti di relax nel tempo libero.

Si è dunque discusso molto circa la sfera lavorativa della dama e, nel corso del passato appuntamento Tina ha chiosato: “Spero che queste signore siano tutte vedove”, riferendosi alle signore presso le quali Tiziana lavora come donna delle pulizie.

Una battuta di certo goliardica, di certo scherzosa che però non è piaciuta ad alcuni fan della dama che hanno accusato Tina di essere offensiva e inopportuna, già in passato infatti ha alluso al fatto che al di là della trasmissione, la dama avesse una relazione con un uomo impegnato, motivo per il quale non si metterebbe davvero in gioco.