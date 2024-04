Contributi versati nel fondo pensione: puoi avere un rimborso a luglio se esegui queste operazioni

Versando contributi nel fondo pensione e seguendo determinate procedure, è possibile ottenere un rimborso a luglio: ecco come fare.

Negli ultimi anni, sempre più contribuenti stanno considerando l’opportunità di investire in un fondo pensione per garantirsi un futuro pensionistico più sicuro:

si tratta di un vantaggio fiscale che costituisce, senza dubbio, un’importante agevolazione per chi desidera costruire una solida pensione integrativa. In questo articolo cercheremo di capire quali sono le operazioni necessarie per poter ottenere un rimborso per luglio 2024.

Fondo pensione: come ottenere il rimborso a luglio

Attualmente, la percentuale di detrazione è stabilita al 19% dei versamenti, fino a un massimo di 5.164,57 euro: ciò significa che è possibile ridurre direttamente l’imposta sul reddito dichiarato, contribuendo, nello stesso tempo, a costruire una protezione pensionistica personale.

Il calcolo di tale detrazione dipende dall’ammontare dei contributi versati nell’anno fiscale e dalle aliquote dell’IRPEF: per fare un esempio pratico, un contribuente con un’aliquota del 35% potrebbe ottenere un rimborso pari al 35% di ogni euro versato al fondo pensione.

Tutti i vantaggi della pensione integrativa:

Integrazione della pensione pubblica

Complementare alla pensione pubblica, aiuta a garantire un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento;

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile, con rendimenti maturati tassati in modo agevolato;

Scelta dei fondi

Esistono diverse tipologie di fondi pensione, adatti a varie esigenze e profili di rischio;

Riscatto del capitale

In alcuni casi, è possibile riscattare il capitale per motivi come l’acquisto della prima casa.

Ma come ottenere il rimborso dei contributi versati al fondo pensione a luglio? Ecco i passaggi da seguire:

Compilare il Modello 730: nel quadro E27, colonna 2, inserire l’importo dei contributi versati durante l’anno. Se il datore di lavoro ha effettuato versamenti, l’importo sarà precompilato nel rigo E27, colonna 1; Allegare la Certificazione Unica (CU): assicurarsi di avere la CU che dettaglia i contributi versati al fondo pensione dall’anno precedente; Invio della dichiarazione 730, tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Verifica e conferma: controllare che i dati relativi al fondo pensione siano corretti e confermarli.

Una volta inviata la dichiarazione, il rimborso dell’importo deducibile per il fondo pensione sarà erogato a partire dal mese di luglio, direttamente sulla busta paga o sul cedolino della pensione.

Insomma, investire in un fondo pensione non solo offre benefici fiscali immediati, ma contribuisce anche a costruire un piano pensionistico solido e sostenibile per il futuro. Come abbiamo visto, il processo per ottenere il rimborso è relativamente semplice, ma è importante assicurarsi di conservare la documentazione relativa ai versamenti effettuati per agevolare la compilazione della dichiarazione: prepararsi con un certo anticipo contribuirà a massimizzare i benefici fiscali e pianificare una pensione più sicura.