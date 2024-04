Queste spese comuni si possono detrarre nel nuovo 730 ma sono in molti a non saperlo e non le inseriscono

Queste spese molto comuni possono essere portate in detrazione dei redditi nel modello 730, ma molti non lo sanno e le perdono.

È ora di pensare alla dichiarazione dei redditi con modello 730/2024 e capire quali sono le spese che possono essere portate in detrazione per ottenere il rimborso di una parte degli oneri sostenuti nel 2023.

Quando arriva il momento di effettuare la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta precedente, bisogna recuperare tutte le fatture relative alle spese sostenute l’anno prima per poterle portare in detrazione e recuperare il 19% dell’importo già pagato.

Nel documento della dichiarazione dei redditi è possibile inserire numerose voci da portare in detrazione. Ci sono anche spese molto comuni che possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi con modello 730, ma alcune persone non lo sanno e perdono quest’importante opportunità.

Queste spese molto comuni vanno inserite nella dichiarazione dei redditi

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono le spese che possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi per ottenere il rimborso del 19% già versato. Molte voci sono conosciute alla maggior parte che sanno di poter inserire nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie, quelle scolastiche oppure le detrazioni per i bonus edilizi.

Ma visto che si avvicina la stagione delle dichiarazioni dei redditi è opportuno fare un ripassino perché ci sono alcune spese molto comuni che potrebbero essere sottovalutate, commettendo il grave errore di non inserirle nel modello.

Una delle spese da poter inserire nella dichiarazione dei redditi è quella sostenuta per l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie come ad esempio gli strumenti necessari per la somministrazione di un farmaco. E questo è il caso delle spese affrontate per acquistare siringhe oppure aghi, per i quali è possibile ottenere una detrazione IRPEF pari al 19% dell’importo.

Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo”.

Per poter portare in detrazione le spese sanitarie relative all’acquisto di strumenti che servono a somministrare medicinali, è necessario che l’acquisto sia certificato da fattura o dallo scontrino fiscale. All’interno di questo documento devono essere specificate la quantità, la qualità e la natura dei beni in modo tale che siano riconducibili alla detrazione fiscale. La detrazione per le attrezzature sanitarie riguarda la parte eccedente l’importo di 129,11€.